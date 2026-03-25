Ο Μάρκο Ρούμπιο για την 25η Μαρτίου: Πολύτιμος σύμμαχος η Ελλάδα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ενέργεια, με τον Μάρκο Ρούμπιο να επαινεί τα αποφασιστικά βήματα της Ελλάδας για τη μείωση της εξάρτησής της από τη ρωσική ενέργεια
Στην ελληνική επανάσταση και την 25η Μαρτίου αναφέρθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας ως πολύτιμου συμμάχου του ΝΑΤΟ και εταίρου σε θέματα ασφάλειας και ενέργειας, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δέσμευση της Ουάσιγκτον για περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

Στη δήλωσή του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, συγχαίρει τον ελληνικό λαό για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, τιμώντας την Ελλάδα ως γενέτειρα της δημοκρατίας και αναγνωρίζοντας τον ρόλο της στη διαμόρφωση των ιδανικών που ενέπνευσαν τον δυτικό πολιτισμό και τους πατέρες της αμερικανικής δημοκρατίας.

Στο μήνυμα του, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ τονίζει ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της άμυνας και της επιβολής του νόμου ενισχύει τη σταθερότητα στη Μεσόγειο. Όπως σημειώνει, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα συνεργάζονται για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, της παράτυπης μετανάστευσης, της τρομοκρατίας και της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, συμβάλλοντας στην ασφάλεια και στην ισχύ των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ενέργεια, με τον Μάρκο Ρούμπιο να επαινεί τα αποφασιστικά βήματα της Ελλάδας για τη μείωση της εξάρτησής της από τη ρωσική ενέργεια. Όπως αναφέρει, οι ΗΠΑ δεσμεύονται να εμβαθύνουν τους εμπορικούς τους δεσμούς με την Ελλάδα, να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη και να προμηθεύουν την περιοχή με ασφαλές και αξιόπιστο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Κλείνοντας, ο Μάρκο Ρούμπιο επισημαίνει ότι, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία, οι δύο χώρες γιορτάζουν την κοινή δυτική τους κληρονομιά και την ευημερία των εθνών τους, εκφράζοντας την προσδοκία για συνέχιση της συνεργασίας.

Οι σκληροί όροι του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου - Κλείσιμο των αμερικανικών βάσεων και Στενά του Ορμούζ υπό ιρανικό έλεγχο
Αποζημιώσεις για τις ζημιές που έχει υποστεί το Ιράν και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας ώστε να μην ξεσπάσει ξανά πόλεμος, μεταξύ των όρων
Διακήρυξη Ντόναλντ Τραμπ για την 25η Μαρτίου: Η Ελλάδα εμπνέει τους υπερασπιστές της ελευθερίας σε ολόκληρο τον κόσμο
Ο Τραμπ επισήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα «στέκεται στο πλευρό των ΗΠΑ», αναδεικνύοντας την κοινή προσήλωση στις δυτικές αξίες, στην ασφάλεια και στην ειρήνη
Φρίκη στην Κένυα - 25 νήπια και 7 ενήλικες βρέθηκαν σε ομαδικό τάφο, τα πτώματα ήταν διαμελισμένα
Το 2023, εκατοντάδες πιστοί βρέθηκαν σε ομαδικούς τάφους - Είχαν ακολουθήσει το κήρυγμα επικεφαλής αίρεσης, ο οποίος τους προέτρεψε να νηστέψουν μέχρι θανάτου για «να συναντήσουν τον Ιησού»
