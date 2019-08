Ο Μάθιου ΜακΚόναχι έγινε… καθηγητής!

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σύμφωνα με το Page Six, θα διδάξει στο Moody College of Communication ξεκινώντας από αυτό το φθινόπωρο.

Ο ΜακΚόναχι δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στις αίθουσες ως καθηγητής, έχει διδάξει κινηματογραφικό σενάριο ως επισκέπτης καθηγητής μαζί με τον καθηγητή της σχολής και σκηνοθέτη Σκοτ Ράις από το 2015 δίνοντας στους φοιτητές μια εικόνα για το πώς γίνεται μία κινηματογραφική παραγωγή.

In recognition of his professional pedigree and personal investment in student success, Matthew McConaughey has been appointed a #TEXASMoody professor of practice. @McConaughey will continue to teach the #UTScriptoScreen class in @UTRTF. pic.twitter.com/9goKkc6U0A

— TEXAS Moody (@UTexasMoody) August 28, 2019