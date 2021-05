O Άρτσι, ο γιος του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ σήμερα έχει τα γενέθλιά του και σύσσωμη η βασιλική οικογένεια έσπευσε να του ευχηθεί. Στην ανακοίνωση του Παλατιού ο Άρτσι, που σήμερα γίνεται δύο ετών, αναφέρεται με το ονοματεπώνυμο του καθώς δεν είναι πρίγκιπας.

Ο Άρτσι Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο έβδομος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, γεννήθηκε στο νοσοκομείο Πόρτλαντ του Λονδίνου τον Μάιο του 2019 και σήμερα ζει με τους γονείς του στο Λος Άντζελες μετά την απόφασή τους να εγκαταλείψουν την Βρετανία και να αποσυρθούν από τα επίσημα βασιλικά τους καθήκοντα τον περασμένο χρόνο.

Η βασίλισσα Ελισάβετ, παρά τα όσα έχουν συμβεί μετά την πολυσυζητημένη συνέντευξη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στην Όπρα, φαίνεται ότι δεν κρατάει κακίες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τα εγγόνια και τα δισέγγονά της. Έτσι, η 95χρονη μονάρχης ευχήθηκε στον Άρτσι ολόψυχα χρόνια πολλά για τα γενέθλια του μέσα από τον λογαριασμό του παλατιού στα social media. «Ευχόμαστε στον Άρτσι Μαουντμπάτεν Γουίνσδορ χαρούμενα δεύτερα γενέθλια» γράφει το μήνυμα που συνοδεύεται από μια φωτογραφία από την πρώτη εμφάνιση του μικρού στον κόσμο.

Wishing Archie Mountbatten-Windsor a very happy 2nd birthday today. 🎈 📸 Dominic Lipinski / PA Images pic.twitter.com/dLssyrVSor

Παρόμοιες ευχές έστειλε και ο παππούς του μικρού, ο διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Κάρολος και η σύζυγός του, Καμίλα.

Happy birthday to Archie, who turns two today. 🎂



📸 Chris Allerton pic.twitter.com/HwvTBzphJu