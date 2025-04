Ο Μπιλ Άκμαν στηρίζει τους «θυελλώδεις» δασμούς Τραμπ και πήρε πίσω τον οικονομικό «πυρηνικό χειμώνα»

«Κάποιοι παρερμήνευσαν τις σκέψεις μου», δήλωσε σήμερα (08.04.2025) ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων Μπιλ Άκμαν, τη στιγμή που ανακοινώνονταν οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ προς την Κίνα ύψους 104%.

Οι δηλώσεις αυτές του Αμερικανού κροίσου, Μπιλ Άκμαν, έρχονται μία μέρα μετά την προτροπή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει τους εμπορικούς δασμούς, προειδοποιώντας ότι υπάρχει ο κίνδυνος να προκαλέσουν έναν οικονομικό «πυρηνικό χειμώνα» και ο ίδιος να χάσει την εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου.

Ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), αναφέρει τώρα πως υποστηρίζει πλήρως το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιεί τους δασμούς για να εξαλείψει τις «αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των εμπορικών εταίρων» των ΗΠΑ και να οδηγήσει σε περισσότερες επενδύσεις στη χώρα.

Αν και… «ατύχησε» όπως φαίνεται, ο Μπιλ Άκμαν διευκρίνισε πως είναι υπέρ μίας παύσης 30, 60 ή 90 ημερών πριν από την εφαρμογή των δασμών στις 9 Απριλίου, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων χωρίς μεγάλη παγκόσμια οικονομική διαταραχή που θα βλάψει τις πιο ευάλωτες εταιρείες και τους πολίτες της χώρας.

Some have misinterpreted my thoughts on tariffs. I am totally supportive of President @realDonaldTrump using tariffs to eliminate tariffs and unfair trading practices of our trading partners, and to induce more investment and manufacturing in our country.



I am advocating for a… https://t.co/SnFt8ddv9F