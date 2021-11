Στιγμιότυπα από την πρώτη μέρα της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα στη Γλασκώβη, κάνουν τον γύρο των social media. Οι χρήστες ωστόσο δεν φαίνεται να εστιάζουν στις τοποθετήσεις για την κλιματική κρίση, αλλά στις εμφανίσεις των μεγάλων ηγετών. Και μάλιστα για τους πιο λάθους λόγους…

Μετά τον Τζο Μπάιντεν, o ηγέτες που έκλεψε τις εντυπώσεις στην COP26 του ΟΗΕ για το κλίμα φαίνεται να είναι ο Μπόρις Τζόνσον. Ο φωτογραφικός φακός «τσάκωσε» τον πρωθυπουργό της Βρετανίας με κλειστά μάτια και χωρίς μάσκα κατά τη διάρκεια των ομιλιών.

Στη φωτογραφία ο Μπόρις Τζόνσον κάθεται ανάμεσα στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο. Αν και κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αν όντως ο πρωθυπουργός της Βρετανίας αποκοιμήθηκε, τα σχόλια στο Twitter έχουν πέσει βροχή.

Δείτε μερικά από τα σχόλια:

Time to wake up @borisjohnson the world is burning. Sir David Attenborough is paying attention to the climate crisis, it's time your Government did too #cop26 pic.twitter.com/NwblaibP6n November 1, 2021

“Listen, fellow world leader chaps, we need to carpe diem on this whole climate change kerfuffle, er, tempus fugit and what have you, anyway if you need me I’ll be over there having a little super-spreader kip until the private jet arrives.” pic.twitter.com/dKU5QokH56 — Max Morgan 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@SpillerOfTea) November 1, 2021

Did any World Leaders actually stay awake long enough yesterday to do anything about Climate Change? Are we really putting the future of the Planet in the hands of these 2 @BorisJohnson & @JoeBiden are a National Embarrassment to their respective Countries! 😠 #COP26 pic.twitter.com/5bSnK6yuAd — John (@GrumpyPandaF1) November 2, 2021

Υπενθυμίζεται ότι την «πρωτιά» του έχει κλέψει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος και αυτός εμφανίστηκε να παρακολουθεί με τα μάτια κλειστά την διάσκεψη. Μάλιστα, τον Τζο Μπάιντεν τρόλαρε και ο προκάτοχός του Ντόναλντ Τραμπ.

Photo of Boris Johnson maskless next to David Attenborough causes uproar https://t.co/h9qRcSxIZz — The Independent (@Independent) November 2, 2021

Με πληροφορίες από Independent