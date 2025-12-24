Συμβαίνει τώρα:
Ο Νετανιάχου κατηγορεί την Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα

Οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι σκότωσαν υψηλόβαθμο στέλεχος της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου / ABIR SULTAN / Pool via REUTERS / File Photo

Ο τραυματισμός ενός Ισραηλινού στρατιώτη από εκρηκτικό μηχανισμό στην περιοχή Ράφα προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του πρωθυπουργού της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος εξαπέλυσε «πυρά» κατά της Χαμάς.

Ειδικότερα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατηγόρησε σήμερα (24.12.2025) τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, αναφερόμενος στο περιστατικό.

«Το Ισραήλ θα απαντήσει αναλόγως στο συμβάν που συνέβη σήμερα στη Ράφα της νότιας Λωρίδας της Γάζας, κατά το οποίο ένας Ισραηλινός αξιωματικός τραυματίστηκε ελαφρά αφού το στρατιωτικό όχημα που επέβαινε πέρασε πάνω από εκρηκτικό μηχανισμό», υπογράμμισε η ανακοίνωση του γραφείου Νετανιάχου.

Ακόμα, η ίδια ανακοίνωση αναφέρει πως η Χαμάς πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία. Δεν κατέστη σαφές αν ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί πρόσφατα, ή αν είχε τοποθετηθεί παλαιότερα.

 

Νωρίτερα, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αρμόδιος για οικονομικά ζητήματα της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή, πριν από περίπου δύο εβδομάδες στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο Σαΐντ ήταν ηγέτης του αρχηγείου παραγωγής όπλων της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς και επέβλεπε την «ενίσχυση των ικανοτήτων» του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος.

Η εύθραυστη εκεχειρία ισχύει στη Λωρίδα της Γάζας από τις 10 Οκτωβρίου 2025, αν και το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις, έπειτα από δύο χρόνια ενός καταστροφικού πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

