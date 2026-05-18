Axios: Η Κούβα σχεδιάζει επίθεση με drones στην αμερικανική βάση Γκουαντάναμο, αποκαλύπτει έκθεση των ΗΠΑ

Η Κούβα έχει αποκτήσει περισσότερα από 300 στρατιωτικά drones και πρόσφατα άρχισε να σχεδιάζει επίθεση στην βάση των ΗΠΑ στον κόλπο του Γκουαντάναμο, σε αμερικανικά στρατιωτικά πλοία και ενδεχομένως στο Κι Γουέστ της Φλόριντα, 90 μίλια βόρεια της Αβάνας, σύμφωνα με απόρρητες πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν στην Axios.

Οι πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόσχημα για στρατιωτική δράση των ΗΠΑ, δείχνουν τον βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ βλέπει την Κούβα ως απειλή λόγω των εξελίξεων στον πόλεμο με drones και την παρουσία Ιρανών στρατιωτικών συμβούλων στην Αβάνα, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Όταν σκεφτόμαστε ότι αυτοί οι τύποι τεχνολογιών είναι τόσο κοντά και μια σειρά από κακούς παράγοντες, από τρομοκρατικές ομάδες μέχρι καρτέλ ναρκωτικών, Ιρανούς και Ρώσους, είναι ανησυχητικό», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Είναι μια αυξανόμενη απειλή»

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ταξίδεψε στην Κούβα την Πέμπτη και προειδοποίησε τους αξιωματούχους εκεί να μην εμπλακούν σε εχθροπραξίες.

Τους προέτρεψε επίσης να καταργήσουν την ολοκληρωτική τους κυβέρνηση για να τερματίσουν τις εξουθενωτικές κυρώσεις των ΗΠΑ, δήλωσε αξιωματούχος της CIA στην Axios.

«Ο Διευθυντής Ράτκλιφ ξεκαθάρισε ότι η Κούβα δεν μπορεί πλέον να χρησιμεύει ως πλατφόρμα για τους αντιπάλους να προωθήσουν εχθρικές ατζέντες στο ημισφαίριό μας», δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός.

«Το Δυτικό Ημισφαίριο δεν μπορεί να είναι η παιδική χαρά των αντιπάλων μας»

Την Τετάρτη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχεδιάζει να αποκαλύψει κατηγορητήριο κατά του de facto ηγέτη της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, για την φερόμενη εντολή της κατάρριψης το 1996 δύο αεροπλάνων που πετούσαν από μια ομάδα βοήθειας με έδρα το Μαϊάμι που ονομάζεται Brothers to the Rescue.

Περισσότερες κυρώσεις που στοχεύουν το νησιωτικό έθνος θα μπορούσαν να ανακοινωθούν αυτή την εβδομάδα.

Η Κούβα αποκτά drones «ποικίλων δυνατοτήτων» από τη Ρωσία και το Ιράν από το 2023 και τα έχει αποθηκεύσει σε στρατηγικές τοποθεσίες σε όλο το νησί, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Τον τελευταίο μήνα, Κουβανοί αξιωματούχοι έχουν ζητήσει περισσότερα drones και στρατιωτικό εξοπλισμό από τη Ρωσία, δήλωσε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Ο αξιωματούχος επικαλέστηκε υποκλοπές πληροφοριών που έδειξαν επίσης ότι οι κουβανοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών «προσπαθούν να μάθουν για το πώς το Ιράν μας έχει αντισταθεί».

Η Ρωσία και η Κίνα διαθέτουν εγκαταστάσεις κατασκοπείας υψηλής τεχνολογίας για τη συλλογή «πληροφοριών σημάτων» (που ονομάζονται SIGINT) στην Κούβα.

«Είμαστε εδώ και καιρό ανήσυχοι ότι ένας ξένος αντίπαλος που χρησιμοποιεί αυτό το είδος τοποθεσίας τόσο κοντά στις ακτές μας είναι εξαιρετικά προβληματικός», δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Pete Hegseth στον βουλευτή Mario Diaz-Balart, Ρεπουμπλικάνο από το Μαϊάμι, κατά τη διάρκεια ακρόασης του Κογκρέσου την Τρίτη.

Απαντώντας στον Diaz-Balart, ο Χέγκσεθ επιβεβαίωσε επίσης τη συνενοχή του Κάστρο στην εντολή της κατάρριψης του Brothers to the Rescue.

Η πρεσβεία της Κούβας εξέδωσε γραπτή δήλωση στο X που δεν αρνήθηκε ότι κατείχε επιθετικά drones

«Όπως κάθε χώρα, η Κούβα έχει το δικαίωμα να αμυνθεί από εξωτερική επιθετικότητα. Αυτό ονομάζεται αυτοάμυνα και προστατεύεται από το Διεθνές Δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε η δήλωση.

«Όσοι από τις ΗΠΑ επιδιώκουν την υποταγή και, στην πραγματικότητα, την καταστροφή του κουβανικού έθνους μέσω στρατιωτικής επιθετικότητας και πολέμου, δεν σπαταλούν ούτε στιγμή κατασκευάζοντας προσχήματα, δημιουργώντας και διαδίδοντας ψεύδη και διαστρεβλώνοντας ως εξαιρετική τη λογική προετοιμασία που απαιτείται για την αντιμετώπιση μιας πιθανής επιθετικότητας».

Οι ανησυχίες για τις επιθέσεις με drones εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων έχουν ενταθεί από τη χρήση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους από το Ιράν ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η συνεργασία Ρωσίας – Κούβας

Τα drones του Ιράν έχουν καταστρέψει αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, έχουν βοηθήσει στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ και έχουν απειλήσει γειτονικά κράτη του Περσικού Κόλπου, μαζί με πυραυλικές επιθέσεις.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι έως και 5.000 Κουβανοί στρατιώτες έχουν πολεμήσει για τη Ρωσία στην εισβολή της στην Ουκρανία και ότι ορισμένοι ενημέρωσαν τους στρατιωτικούς ηγέτες του νησιού για την αποτελεσματικότητα του πολέμου με drones.

Η Ρωσία έχει πληρώσει στην κυβέρνηση της Κούβας περίπου 25.000 δολάρια για κάθε στρατιώτη που έχει αναπτυχθεί στην Ουκρανία, εκτιμούν Αμερικανοί αξιωματούχοι. «Είναι μέρος του κρεατομηχανή του Πούτιν. Μαθαίνουν για τις ιρανικές τακτικές. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να σχεδιάσουμε», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος.

Το καθεστώς κοντά στην πτώση

Το καθεστώς του Κάστρο είναι πιο κοντά από ποτέ στην πτώση από τότε που κατέλαβε την εξουσία στην επανάσταση του 1959 που το έφερε σε σύγκρουση με τις ΗΠΑ, κυρίως χάρη στις κυρώσεις των ΗΠΑ και την οικονομική κακοδιαχείριση του μαρξιστικού καθεστώτος.

Υπενθυμίζεται ότι πρώην σύμμαχος της Κούβας, ο Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας, απομακρύνθηκε από την εξουσία σε μια επιδρομή στις 3 Ιανουαρίου από τις ΗΠΑ.

Από την ανατροπή του Μαδούρο, οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει να ομαλοποιούν τις σχέσεις με τη Βενεζουέλα – και έμαθαν περισσότερα για το πρόγραμμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Κούβας.

Η Κούβα δεν αποτελεί άμεση απειλή

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν πιστεύουν ότι η Κούβα αποτελεί άμεση απειλή ή ότι σχεδιάζει ενεργά να επιτεθεί σε αμερικανικά συμφέροντα. Ωστόσο, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δείχνουν ότι οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι του νησιού συζητούν σχέδια πολέμου με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε περίπτωση που ξεσπάσουν εχθροπραξίες καθώς οι σχέσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζουν να επιδεινώνονται.

Η Κούβα δεν έχει τη δυνατότητα να κλείσει τα Στενά της Φλόριντα με τον ίδιο τρόπο που το Ιράν έχει φέρει τη ναυτιλία σε ακινησία στο Στενό του Ορμούζ. Αμερικανοί αξιωματούχοι επίσης δεν πιστεύουν ότι η Κούβα αποτελεί τόσο μεγάλη στρατιωτική απειλή όσο ήταν κατά τη διάρκεια της Κρίσης των Πυραύλων της Κούβας το 1962.

«Κανείς δεν ανησυχεί για τα μαχητικά αεροσκάφη από την Κούβα. Δεν είναι καν σαφές ότι έχουν ένα που να μπορεί να πετάξει», δήλωσε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Αλλά αξίζει να σημειωθεί πόσο κοντά βρίσκονται – 90 μίλια», πρόσθεσε ο αξιωματούχος. «Δεν είναι μια πραγματικότητα με την οποία νιώθουμε άνετα».