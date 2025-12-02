Ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Τραμπ να τον στηρίξει για να εξασφαλίσει απονομή χάριτος στο Ισραήλ

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ζήτησε σύμφωνα με τον Axios από τον Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, να τον στηρίξει στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει απονομή χάριτος από τον πρόεδρο του Ισραήλ

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ελπίζει στη βοήθεια του Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου ενώπιον δικαστηρίου, την επομένη κατάθεσης επίσημου αιτήματος στον ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ να του απονείμει χάρη για την υπόθεση διαφθοράς στην οποία κατηγορείται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στόχος του Νετανιάχου είναι να πάρει χάρη ώστε να ξεκινήσει απερίσπαστος εκστρατεία με στόχο την επανεκλογή του στην πρωθυπουργία ενόψει των εκλογών του ερχόμενου έτους.

Το αίτημά του υποστήριξε πρόσφατα δύο φορές ο Ντόναλντ Τραμπ. Αρχικά από το βήμα της Κνέσετ και αργότερα απευθύνοντας επιστολή προς τον πρόεδρο του Ισραήλ.

Χάρη στο Ισραήλ απονέμεται μόνο μετά την έκδοση καταδικαστικής απόφασης. Δεν υπάρχει προηγούμενο απονομής χάριτος ενόσω μια δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη.