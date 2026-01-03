Ο Νικολάς Μαδούρο μεταφέρθηκε σε στρατιωτική βάση στη Νέα Υόρκη με τη σύζυγό του

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, που συνελήφθη, Νικολάς Μαδούρο, και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, έφτασε στη βάση της Εθνοφρουράς Stewart στη Νέα Υόρκη.

Ο ηγέτης της Βενεζουέλας αντιμετωπίζει κατηγορίες για ναρκωτικά και όπλα την επόμενη εβδομάδα, αναφέρει το CNN. Ο Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη μετά από αρτια οργανωμένη επίθεση των ΗΠΑ στο Καράκας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι απομακρύνθηκε βίαια από την κρεβατοκάμαρά του κατά τη διάρκεια μεγάλης κλίμακας επιχείρησης του αμερικανικού στρατού στο Καράκας, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα νέο κατηγορητήριο κατά του Μαδούρο, καθώς και κατά της συζύγου και του γιου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επόμενες ώρες μέχρι την Δευτέρα που αναμένεται να εμφανιστεί στην αμερικανική δικαιοσύνη ο Νικολάς Μαδούρο, θα παραμείνει κρατούμενος και θα έχει το δικαίωμα δικηγόρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεση απελευθέρωση του Νικολά Μαδούρο και της συζύγου του ζητά η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ζήτησε το Σάββατο την «άμεση απελευθέρωση» του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ.

Η Ροντρίγκες διατύπωσε το αίτημα λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του Μαδούρο και της Φλόρες, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αμερικανικής επιχείρησης στο Καράκας και σε άλλα σημεία της χώρας. Η Ουάσινγκτον δικαιολόγησε την ενέργεια υποστηρίζοντας ότι το ζευγάρι, καθώς και άλλα δημόσια πρόσωπα της Βενεζουέλας, ευθύνονται για ναρκοτρομοκρατία, διακίνηση ναρκωτικών και άλλα εγκλήματα — κατηγορίες που το Καράκας απορρίπτει.

«Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες», δήλωσε η Ροντρίγκες το απόγευμα του Σαββάτου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Άμυνας, η οποία μεταδόθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο VTV. Χαρακτήρισε τον Μαδούρο «τον μοναδικό πρόεδρο της Βενεζουέλας».

Μαζί με άλλους ανώτερους αξιωματούχους, η Ροντρίγκες περιέγραψε τη σύλληψη του Μαδούρο και της Φλόρες ως «απαγωγή», υποστήριξε ότι διαπράχθηκαν παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και κατηγόρησε τις αμερικανικές δυνάμεις ότι «επιτέθηκαν βάναυσα» στην εδαφική ακεραιότητα της Βενεζουέλας.