Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί τη Ρωσία με κυρώσεις: «Θα είναι οικονομικός πόλεμος και όχι παγκόσμιος»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως έχει κουραστεί από την στάση του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Ουκρανικό και απειλεί τη Μόσχα με κυρώσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ όπως ξεκαθάρισε θα είναι οικονομικός ο …πόλεμος απέναντι στη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν ενώ παραδέχθηκε πως «θα ήταν πιο εύκολο» και έριξε και τα βέλη στον Ζελένσκι «που φταίει».

«Μιλάω για οικονομικές κυρώσεις αν δεν συμφωνήσει ο Πούτιν σε εκεχειρία, επειδή δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε έναν παγκόσμιο πόλεμο», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Θέλουμε να υπάρξει ένα τέλος. Έχουμε οικονομικές κυρώσεις. Μιλάω για οικονομικό, επειδή δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε έναν παγκόσμιο πόλεμο», τόνισε επίσης.

Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τις απειλές του για βαριές οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία χωρίς να θέσει νέο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους απλά λέγοντας πως οι «συνέπειες θα είναι κακές για τη Μόσχα».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να προχωρήσει άμεσα σε νέες κυρώσεις ή δασμούς που θα πλήξουν τη ρωσική οικονομία, εκφράζοντας την ελπίδα πως υπάρχει ακόμη περιθώριο για μια συμφωνία που θα τερματίσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Μάλιστα άφησε να εννοηθεί και πάλι πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρει μέρος της ευθύνης για τον πόλεμο, αποκαλώντας τον «όχι ακριβώς αθώο», ενώ απέρριψε τις πρόσφατες ρωσικές δηλώσεις ότι δεν θα υπογράψουν ειρηνευτική συμφωνία μαζί του: «Δεν έχει σημασία τι λένε. Όλοι μπλοφάρουν. Όλα είναι ανοησίες».

«Αυτό που πίστευα ότι θα ήταν το πιο εύκολο, τελικά αποδεικνύεται το πιο δύσκολο», είπε για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Αλλά νομίζω ότι θα το καταφέρω».