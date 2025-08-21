Ο Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνει υψηλόβαθμη αναλύτρια της CIA για τη Ρωσία – Ανησυχίες στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Σε μία κίνηση με ισχυρό συμβολισμό, ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε τέλος στην καριέρα μίας από τις πιο υψηλόβαθμες αναλύτριες της CIA με εξειδίκευση στη Ρωσία. Η αξιωματούχος, με εμπειρία άνω των είκοσι ετών, είχε ηγηθεί το 2016 της σύνταξης έκθεσης που κατέληγε ότι η Μόσχα παρενέβη στις προεδρικές εκλογές υπέρ του Τραμπ.

Σύμφωνα με το Economist, η καριέρα της αναλύτριας της CIA τερματίστηκε αιφνιδιαστικά στις 19 Αυγούστου, όταν η Τούλσι Γκάμπαρντ, διευθύντρια της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, της αφαίρεσε την άδεια ασφαλείας, όπως και σε 36 ακόμη νυν ή πρώην αξιωματούχους, κατηγορώντας τους ότι «πρόδωσαν τον όρκο τους στο Σύνταγμα». Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Σέλμπι Πίερσον και Βινχ Νγκουγιέν, επίσης εμπλεκόμενοι στην έκθεση του 2016.

Μια εκκαθάριση χωρίς προηγούμενο

Η απόφαση προκάλεσε ισχυρό σοκ στις υπηρεσίες πληροφοριών. «Η απώλεια άδειας ασφαλείας σημαίνει το τέλος μιας καριέρας», δήλωσε πρώην αξιωματούχος στο περιοδικό. Ακόμη και μετά την αποχώρησή τους, πολλοί πράκτορες βασίζονται σε αυτήν την πιστοποίηση για να εξασφαλίσουν θέσεις συμβούλων.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου πληθαίνουν τα ανησυχητικά σημάδια: την άνοιξη, αναλυτές πιέστηκαν να ξαναγράψουν έκθεση για βενεζουελάνικη συμμορία ώστε να ευθυγραμμιστεί με τη γραμμή του Τραμπ. Τον Ιούνιο, ο πρόεδρος επιτέθηκε δημόσια σε εκτιμήσεις του Πενταγώνου που διέψευδαν τους ισχυρισμούς του για το Ιράν.

Πίεση και κλίμα φόβου

Το Economist υπογραμμίζει ότι ιστορικά η CIA έχει συγκρουστεί πολλές φορές με τον Λευκό Οίκο – στον πόλεμο του Βιετνάμ ή στο Ιράκ. Όμως ποτέ άλλοτε τα αντίποινα δεν είχαν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. «Όλοι αναρωτιούνται: είμαι ο επόμενος;» λέει πράκτορας υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Από τα 37 άτομα που στοχοποιήθηκαν, αρκετά είχαν μόνο έμμεση σχέση με τη Ρωσία. Άλλοι φαίνεται πως στοχοποιήθηκαν απλώς για την κριτική τους, όπως ο Τεντ Γκιστάρο, πρώην σύμβουλος του Τραμπ.

Πολιτικό μπρα ντε φερ

Η επίθεση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική απαξίωσης των εκθέσεων που είναι δυσμενείς για τον πρόεδρο. Τον Ιούλιο, η CIA έδωσε στη δημοσιότητα μια εσωτερική αναθεώρηση της έκθεσης του 2016, κρίνοντας ότι γράφτηκε πολύ βιαστικά. Την ίδια περίοδο, η Γκάμπαρντ αποχαρακτήρισε παλαιότερο έγγραφο του Κογκρέσου, παρά την αντίθεση της Υπηρεσίας, το οποίο περιείχε ευαίσθητες πληροφορίες για πηγές στη Ρωσία.

Ο Τραμπ και η Γκάμπαρντ ανακοίνωσαν επίσης μείωση κατά 50% του γραφείου της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών, κατηγορώντας το για γραφειοκρατία και φιλοξενία «παραγόντων του βαθιού κράτους».

Αντιδράσεις και διεθνείς ανησυχίες

Παράλληλα, ποινικές έρευνες έχουν ξεκινήσει εναντίον δύο εμβληματικών μορφών των αμερικανικών υπηρεσιών: του Τζον Μπρέναν, πρώην διευθυντή της CIA, και του Τζέιμς Κόμεϊ, πρώην επικεφαλής του FBI. Για την αντιπολίτευση των Δημοκρατικών, η κατάσταση είναι «χειρότερη από ό,τι αναμενόταν».

Σε ανοικτή επιστολή του, ο νυν διευθυντής της CIA, Μπιλ Μπερνς, κατήγγειλε μια επικίνδυνη εκτροπή: «Αν οι αναλυτές μας έβλεπαν έναν αντίπαλο να αυτοκτονεί στρατηγικά με αυτόν τον τρόπο, θα ανοίγαμε το μπέρμπον. Σήμερα, αυτό που ακούμε είναι τα ποτήρια της σαμπάνιας που τσουγκρίζουν στο Κρεμλίνο και στο Πεκίνο».