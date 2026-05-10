Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την απάντηση του Ιράν: «Εντελώς απαράδεκτη η πρόταση τους»

Έξαλλος με την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου εμφανίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που την χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη».

Ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέρθηκε στην απάντηση του Ιράν, ενώ να σημειωθεί πως η Τεχεράνε διαβίβασε την πρόταση στην Ουάσινγκτον μέσω του Πακιστάν, το οποίο φέρεται να λειτουργεί ως διαμεσολαβητής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανάρτησή του έγραψε: «Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων “εκπροσώπων” του Ιράν. Δεν μου αρέσει — είναι εντελώς απαράδεκτη! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό».

Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις Ουάσινγκτον – Τεχεράνης, με τις διπλωματικές επαφές να παραμένουν ιδιαίτερα εύθραυστες.

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του είχε πει πως το Ιράν για 47 ολόκληρα χρόνια παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, βρίσκοντας σύμμαχο στο πρόσωπο του Ομπάμα, ο οποίος όπως επισημαίνει τους έδωσε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν έλειψε και η πολύ σκληρή γλώσσα για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, που όπως κατονομάζει ειρωνικά στο ποστ του ως «Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα», βοήθησε την Τεχεράνη και τόνισε ότι «θα κοπεί το γέλιο από το Ιράν».

BREAKING: Trump:



I have just read the response from Iran’s so-called “Representatives.” I don’t like it — TOTALLY UNACCEPTABLE! Thank you for your attention to this matter. pic.twitter.com/JiwiYTU4HP — Clash Report (@clashreport) May 10, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Το Ιράν παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και με τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια (ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ!) και τελικά βρήκε τη μεγάλη ευκαιρία όταν ο Μπαράκ Χουσεϊν Ομπάμα έγινε πρόεδρος. Όχι μόνο τους φέρθηκε καλά, αλλά ήταν σπουδαίος για αυτούς, πηγαίνοντας ουσιαστικά με το μέρος τους, εγκαταλείποντας το Ισραήλ και όλους τους άλλους συμμάχους, και δίνοντας στο Ιράν μια μεγάλη και πολύ ισχυρή νέα ευκαιρία ζωής.

Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς και 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην Τεχεράνη και τους παραδόθηκαν έτοιμα στο πιάτο. Κάθε τράπεζα στην Ουάσινγκτον, τη Βιρτζίνια και το Μέριλαντ άδειασε – ήταν τόσα πολλά τα χρήματα που όταν έφτασαν, οι Ιρανοί τραμπούκοι δεν ήξεραν τι να τα κάνουν.

Δεν είχαν ξαναδεί ποτέ τόσα χρήματα και δεν θα ξαναδούν ποτέ. Τα κατέβασαν από το αεροπλάνο μέσα σε βαλίτσες και τσάντες και οι Ιρανοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν την τύχη τους.

Trump rants about Iran, Obama, and Biden. pic.twitter.com/InFfSCIcZJ — Clash Report (@clashreport) May 10, 2026

Τελικά βρήκαν τον μεγαλύτερο ΚΟΡΟΪΔΟ απ’ όλους, στο πρόσωπο ενός αδύναμου και ηλίθιου Αμερικανού προέδρου. Ήταν καταστροφή ως «Ηγέτης» μας, αλλά όχι τόσο κακός όσο ο νυσταγμένος Τζο Μπάιντεν!

Για 47 χρόνια οι Ιρανοί μάς κοροϊδεύουν, μας κρατούν σε αναμονή, σκοτώνουν τους ανθρώπους μας με βόμβες στους δρόμους, καταστέλλουν διαδηλώσεις και πρόσφατα εξόντωσαν 42.000 αθώους, άοπλους διαδηλωτές, γελώντας με τη χώρα μας που τώρα είναι ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ.

Θα τους κοπεί το γέλιο!