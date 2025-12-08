Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι απογοητευμένος με τον Ζελένσκι: «Δεν έχει διαβάσει ακόμα τη συμφωνία για ειρήνη»

«Αυτό εξυπηρετεί τη Ρωσία, ξέρετε νομίζω πως η Ρωσία θα προτιμούσε να πάρει όλη τη χώρα», αλλά «δεν είμαι σίγουρος πως εξυπηρετεί τον Ζελένσκι» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS

Απογοητευμένος με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς όπως είπε το βράδυ της Κυριακής (7.12.25) δεν «δεν έχει διαβάσει» την πρόταση με σκοπό να συναφθεί ειρηνευτική συμφωνία που παρουσιάστηκε πριν από τρεις εβδομάδες κι αποτελεί αντικείμενο χωριστών συνομιλιών της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα και το Κίεβο.

«Μιλήσαμε λοιπόν στον (ρώσο) πρόεδρο (Βλαντίμιρ) Πούτιν, μιλήσαμε με ουκρανούς ηγέτες – ιδίως τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο Ζελένσκι – και πρέπει να πω ότι είμαι λιγάκι απογοητευμένος που ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει ακόμη διαβάσει την πρόταση» της αμερικανικής κυβέρνησης για να υπάρξει διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην αμερικανική πρωτεύουσα.

«Αυτό εξυπηρετεί τη Ρωσία, ξέρετε νομίζω πως η Ρωσία θα προτιμούσε να πάρει όλη τη χώρα», αλλά «δεν είμαι σίγουρος πως εξυπηρετεί τον Ζελένσκι», είπε ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αφότου παρουσιάστηκε το αμερικανικό σχέδιο πριν από τρεις εβδομάδες, έχουν γίνει κύκλοι συνομιλιών με τους Ουκρανούς στη Γενεύη και στη Φλόριντα ώστε το κείμενο να τροποποιηθεί ώστε να ικανοποιεί περισσότερες αξιώσεις του Κιέβου.

Το κείμενο παρουσιάστηκε στον Πούτιν την Τρίτη, όταν ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ, επισκέφτηκαν τη Μόσχα.

Ελάχιστες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές για το τροποποιημένο σχέδιο. Η αρχική εκδοχή του κειμένου θεωρήθηκε τόσο από το Κίεβο όσο και από ευρωπαίους συμμάχους τους υπερβολικά ευνοϊκή για τη Μόσχα.

