Ο Ντόναλντ Τραμπ κηρύσσει νομικό πόλεμο στους New York Times και ζητά 15 δισεκατομμύρια δολάρια

Ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά μετωπικά στην ιστορική εφημερίδα, κατηγορώντας την ότι σπιλώνει την εικόνα του με «ψέματα» για τις υποτιθέμενες σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Jonathan Ernst

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε την επίθεση: τη Δευτέρα (15.09.2025) ανακοίνωσε ότι προχωρά σε εκρηκτική δικαστική ενέργεια κατά των New York Times, διεκδικώντας 15 δισεκατομμύρια δολάρια για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η δικαστική αυτή επίθεση έρχεται έπειτα από σειρά δημοσιευμάτων των New York Times που αναφέρονταν σε επιστολή με σεξουαλικά υπονοούμενα, που φέρεται ότι είχε στείλει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Τζέφρι Επστάιν, τον επιχειρηματία που κατηγορήθηκε για τη δημιουργία δικτύου σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Σε μήνυμα που ανάρτησε στο Truth Social, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος κατηγόρησε την εφημερίδα ότι εδώ και δεκαετίες διεξάγει εκστρατεία λάσπης εναντίον του: «Λένε ψέματα συνεχώς για τον αγαπημένο σας πρόεδρο (ΕΜΕΝΑ!)», τόνισε χαρακτηριστικά.

 

Μήνυση με βαρύ πολιτικό φορτίο

Ο μεγιστάνας κατηγορεί τους New York Times ότι διέδωσαν ψευδείς πληροφορίες όχι μόνο για τον ίδιο και την οικογένειά του, αλλά και για τις δραστηριότητές του και τα πολιτικά του συνθήματα, όπως το «America First» και το «MAGA». Σύμφωνα με τον Τραμπ, η μήνυση κατατέθηκε στη Φλόριντα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η νέα αυτή σύγκρουση υπογραμμίζει τη στρατηγική του συνεχούς πολέμου του Τραμπ με τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία κατηγορεί για μεροληψία. Μέχρι στιγμής, οι New York Times δεν έχουν αντιδράσει σε αυτή τη δριμεία δικαστική επίθεση που προμηνύεται ως μια σφοδρή πολιτικο-επικοινωνιακή αναμέτρηση.

