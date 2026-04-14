Ο Ντόναλντ Τραμπ «κράζει» το Ηνωμένο Βασίλειο για το πετρέλαιο: «Είναι τρελό που δεν τρυπάνε τη Βόρεια Θάλασσα – Τέλος οι ανεμογεννήτριες»

Νέες αντιδράσεις προκαλούν οι δηλώσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης και ειδικότερα του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τις εξορύξεις πετρελαίου. Με έντονο ύφος και χαρακτηριστικές εκφράσεις, άσκησε κριτική στις επιλογές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων στη Βόρεια Θάλασσα, τονίζοντας ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ενέργειας, ενώ, κατά την άποψή του, υπάρχουν ανεκμετάλλευτες δυνατότητες που θα μπορούσαν να αλλάξουν την κατάσταση, όπως η αξιοποίηση του πετρελαίου.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Η Ευρώπη έχει απελπιστική ανάγκη για ενέργεια, κι όμως το Ηνωμένο Βασίλειο αρνείται να αξιοποιήσει το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας, ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο. Τραγικό!!! Το Αμπερντίν θα έπρεπε να γνωρίζει άνθηση. Η Νορβηγία πουλά το πετρέλαιό της από τη Βόρεια Θάλασσα στο Ηνωμένο Βασίλειο στη διπλάσια τιμή και βγάζει τεράστια κέρδη. Το Ηνωμένο Βασίλειο, που βρίσκεται σε καλύτερη θέση στη Βόρεια Θάλασσα όσον αφορά την ενέργεια από τη Νορβηγία, θα έπρεπε να ΤΡΥΠΑ, ΜΩΡΟ ΜΟΥ, ΤΡΥΠΑ!!! Είναι εντελώς τρελό που δεν το κάνει… ΚΑΙ, ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ! Πρόεδρος DJT»

Οι δηλώσεις αυτές αναμένεται να τροφοδοτήσουν εκ νέου τη συζήτηση για την ενεργειακή πολιτική και τις επιλογές της Ευρώπης.