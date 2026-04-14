Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ «κράζει» το Ηνωμένο Βασίλειο για το πετρέλαιο: «Είναι τρελό που δεν τρυπάνε τη Βόρεια Θάλασσα – Τέλος οι ανεμογεννήτριες»

Σφοδρή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου
Ντόναλντ Τραμπ
Photo / Reuters

Νέες αντιδράσεις προκαλούν οι δηλώσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης και ειδικότερα του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τις εξορύξεις πετρελαίου. Με έντονο ύφος και χαρακτηριστικές εκφράσεις, άσκησε κριτική στις επιλογές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων στη Βόρεια Θάλασσα, τονίζοντας ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ενέργειας, ενώ, κατά την άποψή του, υπάρχουν ανεκμετάλλευτες δυνατότητες που θα μπορούσαν να αλλάξουν την κατάσταση, όπως η αξιοποίηση του πετρελαίου.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Η Ευρώπη έχει απελπιστική ανάγκη για ενέργεια, κι όμως το Ηνωμένο Βασίλειο αρνείται να αξιοποιήσει το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας, ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο. Τραγικό!!! Το Αμπερντίν θα έπρεπε να γνωρίζει άνθηση. Η Νορβηγία πουλά το πετρέλαιό της από τη Βόρεια Θάλασσα στο Ηνωμένο Βασίλειο στη διπλάσια τιμή και βγάζει τεράστια κέρδη. Το Ηνωμένο Βασίλειο, που βρίσκεται σε καλύτερη θέση στη Βόρεια Θάλασσα όσον αφορά την ενέργεια από τη Νορβηγία, θα έπρεπε να ΤΡΥΠΑ, ΜΩΡΟ ΜΟΥ, ΤΡΥΠΑ!!! Είναι εντελώς τρελό που δεν το κάνει… ΚΑΙ, ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ! Πρόεδρος DJT»

 

Οι δηλώσεις αυτές αναμένεται να τροφοδοτήσουν εκ νέου τη συζήτηση για την ενεργειακή πολιτική και τις επιλογές της Ευρώπης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
235
125
110
70
62
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το Ισραήλ προτείνει σχέδιο διαίρεση του Λιβάνου σε τρεις ζώνες: Η «κίτρινη γραμμή», η «εκκαθάριση» και η ευθύνη του στρατού
Για να εφαρμοστεί το σχέδιο τριών σημείων, απαιτείται η έγκριση της λιβανέζικης κυβέρνησης για τη συνεχιζόμενη ισραηλινή παρουσία στη νότια ζώνη ασφαλείας
Λίβανος
Ο βασιλιάς Κάρολος μπορεί να «μην ξαναμιλήσει ποτέ» στον αδελφό του, πρώην πρίγκιπα Άντριου
Ο Κάρολος δεν έχει επισκεφθεί τον αδελφό του, Άντριου Μάουντμπατεν - Γουίντσορ, παρά το γεγονός ότι η πριγκίπισσα Άννα και ο πρίγκιπας Έντουαρντ προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου και ο αδερφός του, Βασιλιάς Κάρολος
Newsit logo
Newsit logo