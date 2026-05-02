Ουκρανία: Δύο νεκροί σε ρωσική επίθεση στη Χερσώνα

Καμένα φορτηγά μετά την επίθεση στην Ουκρανία / REUTERS/Valentyn Makarenko

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση της Ρωσίας με drone σήμερα το πρωί (02.05.2026) εναντίον λεωφορείου στην πόλη Χερσώνα της νότιας Ουκρανίας ενώ επτά ακόμη τραυματίστηκαν, δήλωσαν αξιωματούχοι. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν εργαζόμενοι σε δημόσιες υπηρεσίες, επεσήμανε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Προκούντιν στο Telegram. Ο ίδιος ανήρτησε εικόνες που έδειχναν το λεωφορείο με σπασμένα παράθυρα και ένα πτώμα με ίχνη αίματος να κείτεται μέσα στο όχημα.

«Τέτοιου είδους επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας συστηματικής πολιτικής τρομοκρατίας κατά του άμαχου πληθυσμού», κατήγγειλε ο Ντμίτρο Λούμπινετς, συνήγορος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουκρανίας, στην εφαρμογή Telegram. Η Χερσώνα, η μόνη πρωτεύουσα επαρχίας της Ουκρανίας που καταλήφθηκε από τις δυνάμεις της Ρωσίας μετά την εισβολή τους στη χώρα το 2022, ανακαταλήφθηκε από ουκρανικά στρατεύματα αργότερα το ίδιο έτος, αλλά γίνεται στόχος όλο και περισσότερων επιθέσεων από τις ρωσικές δυνάμεις από την άλλη πλευρά του ποταμού Δνείπερου.

Ουκρανοί αξιωματούχοι και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν κατηγορήσει τα στρατεύματα της Μόσχας για σκόπιμες και συστηματικές επιθέσεις με μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμάχων σε περιοχές κοντά στην πρώτη γραμμή, ιδίως στη Χερσώνα.

Η νότια επαρχία της Οδησσού, που αποτελεί στόχο ρωσικών επιδρομών σχεδόν καθημερινά τους τελευταίους δύο μήνες, δέχθηκε επίσης επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Κιπέρ. Μια αποθήκη και κοντινά κτίρια υπέστησαν ζημιές σε ένα λιμάνι, πρόσθεσε στο Telegram.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 142 από τα 163 drones μεγάλου βεληνεκούς που εκτόξευσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

