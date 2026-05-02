Τουρκία: Έφαγε 500 γραμμάρια καυτερές πιπεριές σε τρία λεπτά και κέρδισε διαγωνισμό για μία χρυσή λίρα

Ένας άλλος διαγωνιζόμενος χρειάστηκε βοήθεια και οι πυροσβέστες έπρεπε να τον... ψεκάσουν με αφρό
Διαγωνισμός καυτερής πιπεριάς στην Τουρκία
Ο νικητής του... καυτερού διαγωνισμού, Τσελάλ Ντερίν / πηγή φωτογραφίας Χ

Διαγωνισμός κατανάλωσης καυτερών πιπεριών διοργανώθηκε στην περιοχή της Αττάλειας, στην Τουρκία την Πρωτομαγιά. Νικητής αναδείχθηκε ο Τσελάλ Ντερίν, που έφαγε 474 γραμμάρια – σχεδόν μισό κιλό – καυτερές πιπεριές χαλαπένιο σε μόλις 3 λεπτά.

Ο διαγωνισμός για το ποιος θα φάει τις περισσότερες καυτερές πιπεριές (!) σε 3 λεπτά, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 25ου Φεστιβάλ Γεωργίας και Θερμοκηπίων, στην πλατεία Κουμουριγιέτ της Κουμλούτζα στην Αττάλεια στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το «darkweb Haber», ο Τσελάλ Ντερίν που κατάφερε να φάει 474 γραμμάρια πιπεριών ήταν ο νικητής στους άνδρες και η Ναζίμ Σαρτίκ κέρδισε στις γυναίκες, τρώγοντας 146 γραμμάρια.

Ένας άλλος διαγωνιζόμενος, ο Μεχμέτ Καρακαγιά, χρειάστηκε βοήθεια και οι πυροσβέστες έπρεπε να τον… ψεκάσουν με αφρό για να αντιμετωπίσει την καυτερή γεύση των πιπεριών.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 36 διαγωνιζόμενοι.

Οι συμμετέχοντες συχνά καταναλώνουν βουτυρόγαλα και ντομάτες κατά τη διάρκεια αυτών των διαγωνισμών για να μειώσουν την έντονη καυτερή γεύση των πιπεριών.

 

Ο Ντερίν και η Σαρτίκ μοιράστηκαν μία χρυσή λίρα, που ήταν το έπαθλο της καυτερής δοκιμασίας.

