Βέλγιο: Η ζέστη απειλεί τις τηγανητές πατάτες – Μικραίνουν οι πατάτες και στη Γαλλία

Οι βελγικές τηγανητές πατάτες βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα πρόβλημα που ξεκινά πολύ πριν φτάσει το λάδι στο τηγάνι: οι πατάτες στα χωράφια δεν μεγαλώνουν αρκετά.

Στην περιοχή Αμέ, κοντά στη Λιέγη, τοπικός παραγωγός βγάζει από το έδαφος πατάτες Bintje που σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν μόλις το μέγεθος όσο ένα μπαλάκι του πινγκ πονγκ.

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Για την παραγωγή των μεγάλων, επιμήκων fries που ζητά η βιομηχανία, το μέγεθος αυτό δεν επαρκεί. Η φετινή καλλιέργεια έχει δεχθεί διαδοχικά πλήγματα: έντονες βροχές και καταιγίδες στο τέλος της άνοιξης και στη συνέχεια παρατεταμένη ζέστη και ξηρασία.

Το ζήτημα αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις επειδή το Βέλγιο είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας κατεψυγμένης τηγανητής πατάτας στον κόσμο.

Η βελγική βιομηχανία επεξεργασίας πατάτας διαχειρίζεται περισσότερους από έξι εκατομμύρια τόνους ετησίως, ενώ περίπου το 90% των κατεψυγμένων fries που παράγονται στη χώρα εξάγεται σε περισσότερες από 120 αγορές.

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Το πρόβλημα περνά και στη Γαλλία

Η εικόνα δεν είναι καλύτερη στη Γαλλία, έναν από τους σημαντικούς παραγωγούς πατάτας στη βορειοδυτική Ευρώπη.

Η φετινή γαλλική παραγωγή πατάτας αναμένεται να μειωθεί περίπου 23% σε σχέση με το 2025, σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Παραγωγών Πατάτας της Γαλλίας (UNPT). Η εκτίμηση αντιστοιχεί σε απώλεια περίπου δύο εκατομμυρίων τόνων.

Η μέση απόδοση των πατατών που προορίζονται για κατανάλωση υπολογίζεται στους 37,4 τόνους ανά εκτάριο, έναντι 43,5 τόνων το 2025. Σύμφωνα με την UNPT, πρόκειται για τη χαμηλότερη απόδοση εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Η μείωση δεν οφείλεται μόνο στο μικρότερο μέγεθος των κονδύλων. Η Γαλλία είχε ήδη περιορίσει την καλλιεργούμενη έκταση κατά περίπου 10%, μετά την υπερπροσφορά της προηγούμενης χρονιάς. Στη συνέχεια, οι υψηλές θερμοκρασίες και η έλλειψη νερού επιβάρυναν περαιτέρω τις καλλιέργειες.

Και οι πατάτες για τηγάνι αντιμετωπίζουν πρόβλημα

Η γαλλική κρίση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη βιομηχανία επεξεργασμένης πατάτας. Οι χαμηλότερες αποδόσεις δεν σημαίνουν απλώς λιγότερες πατάτες στην αγορά. Το μέγεθος και η ποιότητα των κονδύλων έχουν άμεση σημασία για τη μεταποίηση και ειδικά για την παραγωγή τηγανητής πατάτας.

Η UNPT έχει ήδη ζητήσει να προσαρμοστούν οι συμβατικές υποχρεώσεις των παραγωγών προς τους μεταποιητές, καθώς αρκετοί αγρότες ενδέχεται να μην μπορέσουν να παραδώσουν τις ποσότητες που είχαν συμφωνήσει.

Έτσι, το πρόβλημα που καταγράφεται σήμερα στα βελγικά χωράφια δεν είναι μεμονωμένο. Η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Γερμανία αποτελούν μέρος της βασικής ζώνης παραγωγής πατάτας της βορειοδυτικής Ευρώπης και όλες έχουν αντιμετωπίσει φέτος συνθήκες έντονης ζέστης και ξηρασίας.

Οι περσινές πατάτες κρατούν την αγορά

Στο Βέλγιο, οι παραγωγοί έχουν προς το παρόν ένα περιθώριο άμυνας: τα αποθέματα της περυσινής σοδειάς.

Η συγκομιδή του 2025 ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και ορισμένες ποσότητες παραμένουν αποθηκευμένες. Η οικογένεια Comijn, για παράδειγμα, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει μέρος αυτών των αποθεμάτων για να καλύψει τις συμβατικές της υποχρεώσεις προς τους μεταποιητές.

Η λύση, όμως, δεν μπορεί να διαρκέσει επ’ αόριστον. Εάν η φετινή παραγωγή παραμείνει χαμηλή, τα αποθέματα της προηγούμενης χρονιάς θα λειτουργήσουν μόνο ως προσωρινό ανάχωμα.

Πιθανή πίεση στις τιμές

Το επόμενο στάδιο της πίεσης μπορεί να φτάσει στον καταναλωτή.

Στο Βέλγιο, η εθνική ένωση των πωλητών τηγανητής πατάτας, που εκπροσωπεί περίπου 4.500 καταστήματα, έχει προειδοποιήσει ότι η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατάλληλων πατατών μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές.

Το πρόβλημα είναι διπλό. Οι μικρότερες πατάτες περιορίζουν την ποσότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις χαρακτηριστικές μακριές fries, ενώ η χαμηλότερη παραγωγή αυξάνει τον ανταγωνισμό για τις διαθέσιμες ποσότητες.

Στη Γαλλία, οι παραγωγοί βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να μην μπορέσουν να τηρήσουν τις συμφωνημένες ποσότητες προς τους μεταποιητές. Η UNPT ζητά έκτακτη στήριξη και προσαρμογή των συμβολαίων στις πραγματικές συνθήκες της φετινής συγκομιδής.

Από το χωράφι στο χάρτινο χωνάκι

Το φετινό καλοκαίρι δείχνει πόσο άμεσα μπορεί να περάσει η ακραία ζέστη από την αγροτική παραγωγή στην καθημερινή κατανάλωση.

Στο Βέλγιο, η ανησυχία αφορά ένα προϊόν που αποτελεί κομμάτι της καθημερινής διατροφής και σημαντικό εξαγωγικό προϊόν.

Στη Γαλλία, οι προβλέψεις για τη συγκομιδή είναι από τις χειρότερες των τελευταίων δεκαετιών. Και στις δύο χώρες, το πρόβλημα ξεκινά από το ίδιο σημείο: οι πατάτες δεν βρίσκουν πλέον τις συνθήκες που χρειάζονται για να αναπτυχθούν κανονικά.

Η φετινή συγκομιδή θα δείξει πόσο μεγάλο θα είναι τελικά το έλλειμμα.

Για την ώρα, όμως, η εικόνα είναι ήδη σαφής: όταν η Ευρώπη στεγνώνει και οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, η κρίση δεν μένει στα χωράφια. Φτάνει μέχρι τη βιομηχανία τροφίμων, τα εστιατόρια και, τελικά, την τιμή μιας μερίδας τηγανητής πατάτας.