Ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα μέσα στο 2026, μαζί με Πιτ Χέγκσεθ και Μάρκο Ρούμπιο

Λίγο πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον Ιούλιο, ο Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να κάνει μία μικρή στάση στην Αθήνα και μάλιστα με άλλους κορυφαίους αξιωματούχους των ΗΠΑ, όπως ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Πιτ Χέγκσεθ. Μπορεί να μην αποτελεί σύμφωνα με πηγές μία επίσημη επίσκεψη, αλλά και μόνο η παρουσία στη χώρα μας, πριν τη σύνοδο κορυφής που για πολλούς μπορεί να κρίνει την παρουσία της Αμερικής στη Συμμαχία, έχει μεγάλη σημασία.

Η πιθανή επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό γεγονός για το 2026, με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θα συμπέσει με τον εορτασμό των 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία. Μια ενδεχόμενη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Ελλάδα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο διπλωματικό πλαίσιο ενίσχυσης των σχέσεων ΗΠΑ – Ελλάδας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αναφορά σε πιθανή επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα. Η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφόϊλ δεν είχε αποκλείσει, σε δηλώσεις της τον περασμένο Φεβρουάριο, το ενδεχόμενο να έρθει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, πριν τελειώσει η δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο.

«Σχετικά με τα δημοσιεύματα περί επίσκεψης Τραμπ, δεν γνωρίζουμε κάτι. Αν υπάρξει οτιδήποτε θα ενημερωθείτε», ήταν η πρώτη αντίδραση από κυβερνητικές πηγές.

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, κατά την επίσκεψή της στην ΕΡΤ σήμερα (05.05.2026) έκανε αναφορά και στον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, τον οποίο παρουσίασε ως μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού των επόμενων διπλωματικών και αμυντικών κινήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν μάλιστα εκτιμήσεις ότι οι δύο επισκέψεις ενδέχεται να συνδυαστούν, με κοινή μετάβαση των Τραμπ και Χέγκσεθ προς την Τουρκία.

Στο ίδιο ταξίδι προβλέπεται να συμμετάσχει και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θα ακολουθήσει η παρουσία τους στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το ρεπορταζ της Χριστίνας Κοραή, μία πιθανή ημερομηνία, είναι η 4η Ιουλίου, ενώ ενδέχεται να είναι και στο ενδιάμεσο μέχρι την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η συγκυρία αυτή αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο της περιοχής και τη σημασία της Ελλάδας ως σταθερού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μπορεί να μην είναι στο πλαίσιο μίας επίσημης επίσκεψης των τριών ισχυρών ανδρών των ΗΠΑ, όμως ένα πιθανό πέρασμά τους από τη χώρα είναι μία κίνηση υψηλού συντονισμού.

Η πιθανή κοινή παρουσία κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων στην Ελλάδα ενισχύει το διπλωματικό βάρος της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ, καθιστώντας την ένα από τα σημαντικότερα διεθνή γεγονότα της χρονιάς για τη χώρα.