Ο Ντόναλντ Τραμπ «τάζει» πτώση των τιμών του πετρελαίου και έγραψε γράμμα στον Κινέζο πρόεδρο να μην δώσει όπλα στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις οικονομικές επιπτώσεις που θα δεχθεί η αμερικανική οικονομία από τον πόλεμο με το Ιράν. Μιλώντας στο Fox News, υποστήριξε πως η επίδραση του πολέμου θα είναι προσωρινή.

«Θα υπάρξει ένα πλήγμα, αλλά θα ανακάμψει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι οι αγορές θα επανέλθουν μετά την περίοδο αβεβαιότητας που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν.

«Οι Ιρανοί ήθελαν να ελέγξουν τη Μέση Ανατολή αλλά εγώ το σταμάτησα» είπε ακόμα, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των τιμών ενέργειας, εκτιμώντας ότι η τιμή της βενζίνης θα υποχωρήσει σημαντικά το επόμενο διάστημα.

Όπως ανέφερε, οι τιμές καυσίμων «θα μειωθούν πολύ σύντομα και σε μεγάλο βαθμό», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα είναι «πολύ χαμηλότερες» πριν από τις επόμενες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις σχέσεις με την Κίνα, αποκαλύπτοντας ότι απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της χώρας Σι Τζινπίνγκ ζητώντας να μην προχωρήσει σε αποστολή όπλων προς το Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε λάβει πληροφορίες από διάφορες πηγές ότι το Πεκίνο εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής υποστήριξης προς την Τεχεράνη. «Του έγραψα μια επιστολή ζητώντας να μην το κάνει. Και μου έστειλε επιστολή λέγοντας ουσιαστικά ότι δεν το κάνει», δήλωσε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι διατηρεί καλή προσωπική σχέση με τον Κινέζο πρόεδρο, επισημαίνοντας ότι ο Σι Τζινπίνγκ είναι «κάποιος με τον οποίο τα πάω πολύ καλά».