Κόσμος

«Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει λύση στο ζήτημα του Ιράν, είτε διπλωματικά είτε αλλιώς» λέει ο Τζέι Ντι Βανς

«Αυτό σημαίνει ότι οι Ιρανοί δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο»
Τζέι Ντι Βανς
Τζέι Ντι Βανς / REUTERS / Kevin Lamarque

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς τόνισε πως οι συνομιλίες με το Ιράν «σε ορισμένα σημεία πήγαν καλά», αλλά παραδέχθηκε πως παραμένουν σημαντικές διαφωνίες με βάση το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.

Και αυτό γιατί το Ιράν δεν έχει ακόμη αποδεχθεί βασικές «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Μάλιστα όπως επεσήμανε ο Βανς ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα με το Ιράν, είτε μέσω της διπλωματικής οδού είτε «με άλλη επιλογή», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο σκληρών μέτρων ή ακόμη και πολεμικών επιχειρήσεων.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί με κάθε τρόπο να βρει μια λύση εδώ, είτε μέσω διπλωματικών επιλογών είτε μέσω κάποιας άλλης επιλογής, που σημαίνει ότι οι Ιρανοί δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο Βανς στην εκπομπή του Fox News «The Briefing».

Κόσμος
