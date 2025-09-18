Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το κίνημα «Antifa» τρομοκρατική οργάνωση

«Θα απευθύνω επίσης σθεναρή σύσταση αυτοί που χρηματοδοτούν το ‘Antifa’ να αντιμετωπίσουν εξονυχιστική έρευνα σύμφωνα με τις πιο αυστηρές νομικές πρακτικές και με τους πιο αυστηρούς κανόνες»
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Ken Cedeno / File Photo

«Τρομοκρατική» οργάνωση χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ το κίνημα «Antifa» έναν γενικό κι αόριστο όρο, που παραπέμπει σε οργανώσεις της άκρας αριστεράς, μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ.

«Με ικανοποίηση ενημερώνω τους πολλούς μας πατριώτες στις ΗΠΑ ότι χαρακτηρίζω το ‘Antifa’, άρρωστη, επικίνδυνη καταστροφή της ριζοσπαστικής αριστεράς, τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας ιδίως τους χαρακτηρισμούς με κεφαλαία, όπως συνηθίζει.

«Θα απευθύνω επίσης σθεναρή σύσταση αυτοί που χρηματοδοτούν το ‘Antifa’ να αντιμετωπίσουν εξονυχιστική έρευνα σύμφωνα με τις πιο αυστηρές νομικές πρακτικές και με τους πιο αυστηρούς κανόνες», συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στη Βρετανία για επίσημη επίσκεψη.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε στην αρχή της εβδομάδας την πρόθεσή του να πατάξει αυτή που χαρακτήρισε «εσωτερική τρομοκρατία» της αριστεράς μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

 

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο ύποπτος για τη δολοφονία, παρουσιάζεται από μεγάλο μέρος της δεξιάς ως δολοφόνος της «άκρας αριστεράς», καθώς φέρεται να είχε πει σε οικείους του πως το θύμα διέσπειρε «μίσος» και χάραξε σε κάλυκες «αντιφασιστικά» μηνύματα.

Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες την Τρίτη από τις αρχές, που ζητούν να επιβληθεί στον 22χρονο η θανατική ποινή.

Μορφή της αμερικανικής δεξιάς, 31 ετών, ο Τσάρλι Κερκ υμνούσε στα εκατομμύρια των ακολούθων του στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και σε εκδηλώσεις που οργάνωνε σε πανεπιστήμια πολιτικές απόψεις του προέδρου Τραμπ, απευθυνόμενος πάνω απ’ όλα στη νεολαία, ενώ υπερασπιζόταν και διέδιε τις ιδέες του, εθνικιστικές, χριστιανικές και παραδοσιοκρατικές ως προς την οικογένεια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η συνάντηση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και η δεξίωση με Γκιλφόιλ και Κικίλια
Ο πρόεδρος της Βουλής ανέδειξε τη συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη διατήρηση «διαχρονικών αληθειών», θεμελιακών για τις Ηνωμένες Πολιτείες
O πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο 1
Προς απέλαση ο Παλαιστίνιος φοιτητής Μαχμούντ Χαλίλ – Ποιος είναι ο ακτιβιστής που μπήκε στο στόχαστρο του Τραμπ
Γεννημένος στη Συρία, παιδί παλαιστινίων γονιών, κάτοχος άδειας μόνιμης παραμονής στην αμερικανική επικράτεια, ο Μαχμούντ Χαλίλ συνελήφθη την 8η Μαρτίου στη Νέα Υόρκη από ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία
Ο φιλοπαλαιστίνιος ακτιβιστής Μαχμούντ Χαλίλ 3
Γάζα, η μεγάλη έξοδος: Ισοπεδώθηκαν τα πάντα από το Ισραηλινό σφυροκόπημα – «Πείτε στον Νετανιάχου πως δεν θέλουμε να πεθάνουμε»
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ανοίγει ως αύριο Παρασκευή στις 11:00 (ώρα Ελλάδας) νέα «διέλευση» για να μπορέσουν κάτοικοι να φύγουν από τη Γάζα
Χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τη Γάζα
13
Με ένα δείπνο απόλυτης χλιδής από τη βασιλική οικογένεια «σφραγίστηκε» η επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία - «Μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου»
Δημιουργήθηκε ακόμη και ειδικό κοκτέιλ για την περίσταση ενώ τα βλέμματα κέντρισαν οι ενδυματολογικές επιλογές των κυριών
Aaron Chown 9
Newsit logo
Newsit logo