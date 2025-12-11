Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά να αλλάξει «χέρια» το CNN: Netflix και Paramount παλεύουν για την εξαγορά του

Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει πυρά προς αμερικανικά ΜΜΕ και παρεμβαίνει στη δουλειά των Αμερικανών δημοσιογράφων. Αυτή τη φορά δήλωσε πως θέλει με πάσα θυσία να εξασφαλιστεί ότι το CNN θα αλλάξει ιδιοκτήτη, στο πλαίσιο της πώλησης της μητρικής του Warner Bros Discovery.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε στο στόχαστρό του, αυτή τη φορά, το CNN καθώς επί χρόνια το κατηγορεί πως υπηρετεί τους δημοκρατικούς αντιπάλους του. Το χαρακτηρίζει δε ως «εχθρό του λαού».

Ο μεγάλος αμερικανικός όμιλος που κατέχει το CNN έχει γίνει μήλον της έριδας μεταξύ της Paramount Skydance και του Netflix.

Υπό τον Ντέιβιντ Έλισον, γιο του πολυδισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, η Paramount Skydance προτείνει την εξαγορά του συνόλου του Warner Bros Discovery, συμπεριλαμβανομένου του CNN.

Βάσει της προσφοράς του Netflix το CNN αντίθετα θα παραμείνει σε χωριστή οντότητα που θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

«Θα εμπλακώ προσωπικά στην απόφαση για την εξαγορά»

Κατά τη διάρκεια συζήτησης την Τετάρτη (10.12.2025) στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως το CNN πρέπει να είναι μέρος της συμφωνίας εξαγοράς ή να πουληθεί χωριστά.

«Νομίζω πως το CNN πρέπει να πουληθεί, διότι οι άνθρωποι που το διοικούν αυτή τη στιγμή είναι ανέντιμοι, είναι ανίκανοι».

Τόνισε πως θα εμπλακεί προσωπικά στην απόφαση της κυβέρνησης για την εξαγορά, κάτι ιδιαίτερα ασυνήθιστο, μιας και τέτοια ζητήματα αναλαμβάνει στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι δυο επίδοξοι αγοραστές, που ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτηρίζει «καλές εταιρείες», έχουν απευθυνθεί στον Λευκό Οίκο για να εξασφαλίσουν την υποστήριξή του στις προσφορές τους.

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος έχει για χρόνια εχθρική σχέση με το CNN και άλλων μεγάλων ΜΜΕ, κατηγορώντας τα πως λένε ψέματα, διασπείρουν fake news και τους επιτίθεται συχνά από το Truth Social.

Η επιμονή του το CNN να περάσει σε φιλικά χέρια μοιάζει να ευνοεί την προσφορά της Paramount Skydance.

Αφότου ανέλαβε ο Ντέιβιντ Έλισον τη διεύθυνσή του τον Αύγουστο, ο όμιλος της τηλεόρασης και του κινηματογράφου τοποθέτησε αξιοσημείωτα την Μπάρι Γουάις, μορφή της «anti-woke» δημοσιογραφίας, στη θέση της αρχισυντάκτριας του CBS News, ακόμη ενός στόχου συνεχών σφοδρών φραστικών πυρών του Ντόναλντ Τραμπ.

Το δίκτυο εξάλλου αποφάσισε λίγο καιρό προτού αναλάβει να αναγγείλει το τέλος του Late Show, της βραδινής εκπομπής του Στίβεν Κολμπέρ, ο οποίος ουδέποτε δίστασε να επικρίνει τον σημερινό πρόεδρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ξανά σκληρή κριτική κατά της Paramount τη Δευτέρα, επειδή εγκρίθηκε η μετάδοση από το CBS News συνέντευξης της πρώην πιστής του, πλέον αντιπάλου του, βουλεύτριας Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.

Το Netflix θεωρείται πως έχει σχέσεις με τους δημοκρατικούς. Ο συνιδρυτής του Ριντ Χέιστινγκς συγκαταλέγεται στους μεγάλους δωρητές του κόμματος της αντιπολίτευσης.