Ο ΟΗΕ κήρυξε επίσημα τη Γάζα σε κατάσταση λιμού – Οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ

Οι ειδικοί του IPC του ΟΗΕ προειδοποίησαν ότι 514.000 άνθρωποι, σχεδόν ένα τέταρτο των Παλαιστινίων στη Γάζα, αντιμετωπίζουν λιμό - «Δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα» απαντά το ΥΠΕΞ του Ισραήλ
Παιδιά στη Γάζα περιμένουν να λάβουν τρόφιμα
Παιδιά στη Γάζα περιμένουν να λάβουν τρόφιμα / REUTERS/Hatem Khaled/File Photo

«Ο λιμός έχει πλήξει περιοχή της Γάζας, ο πρώτος στη Μέση Ανατολή, και είναι πολύ πιθανόν ότι θα εξαπλωθεί τον επόμενο μήνα», όπως ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή (22.8.25) η Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), οργανισμός του ΟΗΕ που εδρεύει στη Ρώμη, με την αξιολόγησή του αυτή να αναμένεται ότι θα κλιμακώσει την πίεση στο Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα που μαστίζεται από τον πόλεμο.

Οι ειδικοί του IPC του ΟΗΕ προειδοποίησαν ότι 514.000 άνθρωποι, σχεδόν ένα τέταρτο των Παλαιστινίων στη Γάζα, αντιμετωπίζουν λιμό και ότι ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί στους 641.000 ως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Έπειτα από μήνες προειδοποιήσεων για λιμό στον παλαιστινιακό θύλακα που μαστίζεται από τον πόλεμο, ο οργανισμός αυτός του ΟΗΕ επιβεβαίωσε ότι λιμός έχει εκδηλωθεί στην περιφέρεια της Πόλης της Γάζας και ότι αυτός αναμένεται να εξαπλωθεί στις περιφέρειες της Ντέιρ αλ Μπάλαχ και της Χαν Γιουνίς ως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Παλαιστίνιοι περιμένουν την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα
Παλαιστίνιοι περιμένουν την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα / REUTERS/Hatem Khaled

Οργισμένη αντίδραση από το Ισραήλ

«Δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα», ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την έκθεση της Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), χαρακτηρίζοντάς την μεροληπτική και βασισμένη «στα ψέματα της Χαμάς».

«Το IPC μόλις έδωσε στη δημοσιότητα μια ειδικά κατασκευασμένη έκθεση για την ψευδή εκστρατεία της Χαμάς», έγραψε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Κατηγορώντας το IPC ότι «δεν τήρησε τους δικούς του κανόνες και ότι αγνόησε τα δικά του κριτήρια», το ισραηλινό υπουργείο πρόσθεσε ότι «το σύνολο της έκθεσης βασίζεται στα ψέματα της Χαμάς τα οποία ξεπλένουν οργανώσεις που έχουν ίδια συμφέροντα».

«Περισσότερα από 100.000 φορτηγά με βοήθεια έχουν εισέλθει στη Γάζα από την αρχή του πολέμου και τις τελευταίες εβδομάδες μαζική εισροή βοήθειας έχει πλημμυρίσει τη Λωρίδα της Γάζας με βασικά τρόφιμα, έχοντας προκαλέσει απότομη πτώση στις τιμές των τροφίμων», τόνιζε η ανακοίνωση.

