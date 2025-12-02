Ο όμηρος της Χαμάς Αλόν Άαχελ περιγράφει τα όσα βίωσε: «Με ξερίζωσαν από την πραγματικότητα και με έβαλαν στην κόλαση»

Ανατριχιαστικές είναι οι περιγραφές του ομήρου από το Ισραήλ που είχε απαχθεί από τη Χαμάς, Αλόν Άαχελ, για όσα βίωσε όσο ήταν κρατούμενος στη Γάζα.

Όπως λέει ο ίδιος σε ντοκιμαντέρ από κανάλι του Ισραήλ που γυρίστηκε για τα όσα πέρασε, ο νεαρός όμηρος που επέστρεψε στην οικογένειά του μετά την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ήταν δύο χρόνια κόλασης στη Γάζα και προσπάθησε πολύ για να παραμείνει λογικός.

Ο πιανίστας, που ήταν ευαίσθητος από τη φύση του, έπρεπε να γίνει σκληρόπετσος απέναντι στις απειλές και τις ταπεινώσεις των τρομοκρατών της Χαμάς και στηρίχθηκε στον Έλι Σεράμπι – που ήταν για εκείνον σαν πατέρας.

Ο ίδιος μίλησε μεταξύ άλλων για τη συγκλονιστική συνάντηση με τους Ισραηλινούς στρατιώτες στο έδαφος της Γάζας, τη μουσική που τον βοήθησε να ξεφεύγει από την πείνα και τον πόνο αλλά και τα βασανιστήρια και τις παρενοχλήσεις που δέχτηκε μέσα στη σήραγγα.

Όπως περιέγραψε, τα πόδια του ήταν αλυσοδεμένα για 1,5 χρόνο κατηγορώντας τους απαγωγείς του ότι τον αντιμετώπιζαν «σαν μαϊμού», ενώ τόνισε πως «έτρωγα σαν σκύλος. Δεν είσαι άνθρωπος, είσαι ζώο. Ακόμα και στη φυλακή, υπάρχει ένα σύστημα. Εγώ δεν ήμουν στη φυλακή, ήμουν σε αιχμαλωσία. Είναι τρελοί άνθρωποι. Αν δεν είσαι ψυχικά δυνατός, μπορείς να τρελαθείς».

«Συνηθίζεις την πείνα, τους πόνους στο σώμα σου όλη την ώρα», είπε ο νεαρός άνδρας και περιέγραψε ότι περνούσε «ώρες ξαπλωμένος σαν πτώμα» ενώ όπως ανέφερε το να μιλάει στη μαμά του κάθε βράδυ ήταν αυτό που του έδινε δύναμη. «Της μιλούσα τη νύχτα. “Όλα είναι εντάξει, είμαι ζωντανός”, της έλεγα έτσι, δυνατά. Ήξερα ότι αυτό έπρεπε να κάνω, να μιλήσω στη μαμά μου, για να με νιώσει, ίσως», είπε.

Σχετικά με ερώτηση που του έγινε αν υπήρχαν αθώοι πολίτες, απάντησε: «Να τους λέμε αθώους πολίτες;», ρωτά με περιφρόνηση.

«Όλοι εκεί είναι εμπλεκόμενοι. Προσεύχεσαι απλώς να καταφέρουν να σε κρύψουν κάπου. Είναι φόβος Θεού. Ούρλιαζα ότι δεν βλέπω, και αυτοί έβγαζαν τα ρούχα μου ενώ προσπαθούσαν να μην μπουκάρουν άλλοι άνθρωποι».

Το βράδυ, όπως λέει, τους μετέφεραν σε ένα σπίτι κοντά στο νοσοκομείο και τους έδωσαν ναρκωτικά για αναισθησία. «Ξύπνησα μόνο την επόμενη μέρα», θυμάται. «Δεν μπορούσα να αναπνεύσω από τον πόνο».

Όπως περιγράφει τους έραψαν με τρόπο ταπεινωτικό – στο κεφάλι και στον ώμο, χωρίς αναισθησία. Τους απαγόρευσαν να φωνάζουν και γενικά να μιλάνε. «Τις δύο πρώτες εβδομάδες δεν μιλούσαμε», θυμάται. «Καθόμουν εκεί με ανθρώπους που δεν είχα ιδέα ποιοι ήταν».

Ο Οχέλ αναφέρθηκε και στην σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε από τους απαγωγείς του. Ένα στέλεχος της Χαμάς άρχισε να τον αγγίζει στο ντους: «Πας στο ντους και ο τρομοκράτης έρχεται να σου βάλει σαμπουάν. Βάζει σαμπουάν στο χέρι του και αρχίζει να σε σαπουνίζει στο ντους. Σε αγγίζει».Του απάντησε ότι μπορεί να πλυθεί μόνος του, αλλά του ειπε ότι ήταν σημαντικό για αυτόν να πλυθώ καλά, για να μην πάθω εξανθήματα. «Ευτυχώς, η σεξουαλική κακοποίηση δεν προχώρησε περαιτέρω» είπε ο νεαρός από το Ισραήλ.

Με τρεμάμενη φωνή περιέγραψε πως «Σου παίρνουν μέσα σε μια στιγμή τη ζωή σου. «Είμαι ένα παιδί 22 χρονών – τι ξέρω εγώ από ζωή; Με ξερίζωσαν από την πραγματικότητα και μέσα σε ένα δευτερόλεπτο με έβαλαν στην κόλαση».