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Ο Ουκρανός πρωθυπουργός προτείνει σε ευάλωτους πολίτες να φύγουν από το Κιέβο πριν έρθει ο χειμώνας

Ο Σέρχιι Κορέτσκι τόνισε, ότι δεν καλεί τους κατοίκους του Κιέβου να «φύγουν», χαρακτηρίζοντας μια τέτοια απόφαση ως «ακραίο μέτρο»
Μια γυναίκα κοιτάζει την πολυκατοικία της που έχει πληγεί από επίθεση ρωσικού drone, στο πλαίσιο της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, στο Κίεβο
Μια γυναίκα κοιτάζει την πολυκατοικία της που έχει πληγεί από επίθεση ρωσικού drone, στο πλαίσιο της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, στο Κίεβο / REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Σέρχιι Κορέτσκι προέτρεψε χθες Κυριακή (27.09.2026) τους ευάλωτους κατοίκους να μετεγκατασταθούν εκτός του Κιέβου των μεγάλων πόλεων της χώρας πριν από την έλευση του χειμώνα, για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση επιθέσεων από τη Ρωσία.

Πέρυσι τον χειμώνα, οι συστηματικοί βομβαρδισμοί κατά ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας από την Ρωσία, άφησαν περιοχές της χώρας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση, καθώς οι θερμοκρασίες κατά καιρούς έπεσαν στους -20°C.

Τα ρωσικά χτυπήματα είναι αλλεπάλληλα στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου. Η Μόσχα το πρωί της Δευτέρας (28.09.2026) χτύπησε κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο, με τρομακτικά πλάνα να δείχνουν ανθρώπους να κρέμονται από τα παράθυρα.

«Υπάρχουν άνθρωποι με μειωμένη κινητικότητα ή με αναπηρίες. Γιατί να μην φροντίσουμε συγκεκριμένα για αυτούς τους ανθρώπους μέσω των συγγενών τους ή των κοινωνικών υπηρεσιών της πόλης;» είπε ο Ουκρανός πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ουκρανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TSN.

Και πρόσθεσε: «Μπορείτε να το κάνετε αυτό εκ των προτέρων, πριν από τον χειμώνα». Ο Κορέτσκι επίσης τόνισε, ωστόσο, ότι δεν καλεί τους κατοίκους να «φύγουν», μια απόφαση που χαρακτήρισε «ακραίο μέτρο».

Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν καταστηματάρχες στο Κίεβο να δοκιμάζουν τις γεννήτριές τους για την προετοιμασία τους ενόψει χειμώνα. Ορισμένοι κάτοικοι της πρωτεύουσας λένε ότι σκέφτονται να φύγουν από την πόλη.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον του Κιέβου τις τελευταίες εβδομάδες, με βομβαρδισμούς μέρα νύχτα με drones, τα οποία η ουκρανική άμυνα δυσκολεύεται να αναχαιτίσει.

Από τις αρχές του καλοκαιριού, πολυάριθμες πολιτικές, υλικοτεχνικές και εμπορικές υποδομές έχουν γίνει στόχος ρωσικών επιθέσεων, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κατηγορεί την Μόσχα ότι επιδιώκει με αυτές να παραλύσει την οικονομία της Ουκρανίας. Την ίδια ώρα η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στη Ρωσία.

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