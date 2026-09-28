Βρετανοί από το Λονδίνο οι 5 συλληφθέντες που ετοίμαζαν τρομοκρατικό χτύπημα στην αμερικανική RAF Fairford στη Βρετανία

Οι πέντε άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στην στρατιωτική βάση των ΗΠΑ RAF Fairford ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατία είναι όλοι Βρετανοί υπήκοοι που ζουν στο Λονδίνο, ανακοίνωσε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Βρετανίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι πέντε συλληφθέντες είναι άνδρες ηλικίας μεταξύ 20 και 25 ετών.

Η σύλληψή τους έγινε στο πλαίσιο έρευνας για το περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή κοντά στη βάση των ΗΠΑ RAF Fairford στη Βρετανία, μετά από αναφορές για ύποπτη παρουσία ατόμων στην περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτή τη στιγμή, εργαζόμαστε για να διαπιστώσουμε τις ακριβείς συνθήκες της δραστηριότητας των συλληφθέντων, τι γνώσεις είχαν και τυχόν κίνητρα πίσω από αυτό το περιστατικό», ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

«Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις εικασίες σχετικά με τα κίνητρα πίσω από αυτό το περιστατικό, καθώς και τα ερωτήματα σχετικά με γεωπολιτικά ζητήματα που εγείρονται. Ωστόσο, ζητούμε να δοθεί στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία ο απαραίτητος χώρος και χρόνος ώστε να εργαστεί με προσοχή και σαφήνεια», πρόσθεσε.

Η έρευνα των αντιτρομοκρατικών Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BREAKING: The five men arrested on suspicion over the incident at RAF Fairford are residents of London and UK nationals, counter terrorism police say pic.twitter.com/3zagrN7ISN — Sky News (@SkyNews) September 28, 2026

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά πολύπλοκη και μεγάλης κλίμακας επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν οι τοπικές και εθνικές αστυνομικές αρχές, το υπουργείο Άμυνας και τοπικοί φορείς, οι οποίοι συνεργάζονται για την πρόοδο της έρευνας και την υποστήριξη της κοινότητας. Γνωρίζω ότι αυτό έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, αλλά θα ήθελα να τους διαβεβαιώσω ότι η δράση μας είναι προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας, αλλά κυρίως προς το συμφέρον της δικής τους ασφάλειας» τόνισε η ανώτατη αξιωματούχος της βρετανικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, Βίκι Έβανς.

Υπενθυμίζεται πως οι βρετανικές Αρχές εντόπισαν εκρηκτικά σε τρία φορτηγά που ήταν σταθμευμένα σε απόσταση λίγων λεπτών από τη βάση. Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε άνδρες κατηγορούμενοι για τρομοκρατία.

Υπό κράτηση οι πέντε Βρετανοί

Οι πέντε άνδρες εξακολουθούν να κρατούνται για αδικήματα που συνδέονται με κατοχή εκρηκτικών και ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Η αντιτρομοκρατική εξετάζει και το ενδεχόμενο σύνδεσης με το Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταλήξει σε συμπέρασμα για το ποιος βρίσκεται πίσω από την υπόθεση.

Η Φέρφορντ χρησιμοποιείται από την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία και έχει χρησιμοποιηθεί και σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Την ίδια ώρα, μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το τι γνώριζαν ήδη οι υπηρεσίες ασφαλείας πριν από τις συλλήψεις. Κάτοικοι λένε ότι ένοπλοι αστυνομικοί είχαν ζητήσει από πολίτες να επιστρέψουν στα σπίτια τους ώρες πριν από το περιστατικό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ύποπτοι βρίσκονταν υπό παρακολούθηση «για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Και ενώ η αγρότισσα που ειδοποίησε την αστυνομία πιστεύει ότι με την κλήση της απέτρεψε το σχέδιο, ο υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ λέει ότι είχε μόνο «μερική εικόνα» όσων συνέβαιναν.

Ο Στρίτινγκ προειδοποιεί ότι βρετανικές στρατιωτικές βάσεις, τόσο στη χώρα όσο και στο εξωτερικό, μπορούν να βρεθούν στο στόχαστρο τρομοκρατών. Δεν συνδέει ευθέως την υπόθεση με την Τεχεράνη, επαναλαμβάνει όμως ότι το Ιράν και οι πληρεξούσιοί του επιδιώκουν να βλάψουν τη Βρετανία.