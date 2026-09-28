Βρετανοί υπήκοοι οι πέντε συλληφθέντες πίσω από τη σχεδιαζόμενη επίθεση στην αμερικανική αεροπορική βάση Φέρφορντ

Νέες πληροφορίες για τους 5 συλληφθέντες ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία η οποία δήλωσε σήμερα (28/9/2026) ότι οι πέντε άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, που έχει χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ προκειμένου να πλήξουν το Ιράν, είναι όλοι Βρετανοί υπήκοοι που ζουν στο Λονδίνο.

Τόνισε επίσης ότι οι πέντε Βρετανοί άνδρες, που συνελήφθησαν χθες Κυριακή ως ύποπτοι για αδικήματα σχετιζόμενα με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία, είναι ηλικίας περίπου 25 ετών.

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«Αυτή τη στιγμή, εργαζόμαστε για να διαπιστώσουμε τις ακριβείς συνθήκες της δραστηριότητας των συλληφθέντων, τι γνώσεις είχαν και τυχόν κίνητρα πίσω από αυτό το περιστατικό», ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

«Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις εικασίες σχετικά με τα κίνητρα πίσω από αυτό το περιστατικό, καθώς και τα ερωτήματα σχετικά με γεωπολιτικά ζητήματα που εγείρονται. Ωστόσο, ζητούμε να δοθεί στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία ο απαραίτητος χώρος και χρόνος ώστε να εργαστεί με προσοχή και σαφήνεια», πρόσθεσε.

Η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία ερευνά κατά πόσο το Ιράν ή η Ρωσία βρίσκεται πίσω από τις συλλήψεις πέντε υπόπτων που φέρεται να σχεδίαζαν βομβιστική επίθεση στη βάση της RAF Φέρφορντ στη Βρετανία την οποία χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί για τις επιχειρήσεις τους στο Ιράν.

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Ένοπλοι αξιωματικοί εντόπισαν εκρηκτικά σε τρία λευκά φορτηγά που ήταν σταθμευμένα σε απόσταση λίγων λεπτών από τη βάση Φέρφορντ της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας στο Γκλόστερσαϊρ, ενώ δεκάδες κατοικίες στη γύρω περιοχή εκκενώθηκαν.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν την Κυριακή έδειχναν άντρες χωρίς μπλούζες να είναι δεμένοι με χειροπέδες σε έναν σκοτεινό επαρχιακό δρόμο, αφού η αστυνομία έλαβε αναφορές για τρία ύποπτα φορτηγά που κινούνταν προς την RAF Φέρφορντ στο Γκλόστερσaϊρ της νοτιοδυτικής Αγγλίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ύποπτοι φαίνεται να σχεδίαζαν να προκαλέσουν «μεγάλη ζημιά» και ότι βρίσκονταν υπό έρευνα από βρετανικές και αμερικανικές αρχές.

Η βρετανική κυβέρνηση είχε δώσει άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν βομβαρδιστικά που σταθμεύουν στο στη βάση της RAF Φέρφορντ, προκειμένου να πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων πυραύλων που επιτίθεντο σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ.