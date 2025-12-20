Ο Πάπας Λέων στις αυπνίες του μαθαίνει γερμανικά με εφαρμογή και παίζει επιτραπέζια στο κινητό του

Μπορεί να είναι ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας όμως δεν παύει να έχει κάποιες καθημερινές απολαύσεις που μοιάζουν με πολλών. Ο πάπας Λέων, φαίνεται πως τον ελεύθερό του χρόνο, παίζει επιτραπέζιο στο κινητό σε στυλ σταυρόλεξου ενώ όταν δεν έχει ύπνο μαθαίνει γερμανικά χρησιμοποιώντας εφαρμογή.

Στην Ιταλία και όχι μόνον, έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον η είδηση για το πώς περνά ο πάπας Λέων τον ελεύθερό του χρόνο. Όπως γράφει ο ιταλικός τύπος, όταν ο ποντίφικας δεν καταφέρνει να κοιμηθεί, επενδύει παραγωγικά τον χρόνο του, μαθαίνοντας Γερμανικά μέσα από εφαρμογή.

Πιο συγκεκριμένα, φέρεται να χρησιμοποιεί μια από τις γνωστότερες εφαρμογές του διαδικτύου, για να μάθει γερμανικά. Πρόσφατα, αρκετοί πολίτες, από κάθε μεριά του κόσμου οι οποίοι μαθαίνουν, επίσης, ξένες γλώσσες χάρη στην συγκεκριμένη εφαρμογή, είχαν δει να συνδέεται ένας χρήστης με την ονομασία @drPrevost. Πρόκειται για το ίδιο όνομα χρήστη που ο Αμερικανός Άγιος Πατέρας των Καθολικών είχε διαλέξει και στο «Χ», πριν την εκλογή του.

Η ιταλική εφημερίδα La Repubblica γράφει σήμερα ότι ο αδελφός του ποντίφικα, Τζόν Πρέβοστ, ρωτήθηκε σχετικά από το περιοδικό National Catholic Reporter και απάντησε ότι ο πάπας Λέων συνηθίζει να συνδέεται με το κινητό και να παίζει ένα «έξυπνο» και γνωστό διαδραστικό ηλεκτρονικό παιχνίδι, που αποτελεί εξέλιξη του σταυρόλεξου και ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού: κάθε παίκτης πρέπει να καταφέρει να συνθέσει μια λέξη η οποία αποτελείται από πέντε γράμματα, κάνοντας, το πολύ, έξι προσπάθειες.

Ο Τζόν Πρέβοστ πρόσθεσε ότι με τον αδελφό του ανταλλάσσουν πληροφορίες σε καθημερινή βάση, σχετικά με το σκορ που πετυχαίνουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι και ότι δεν τον εκπλήσσει το ότι ο ποντίφικας μπορεί να χρησιμοποιεί εφαρμογή για να τελειοποιήσει μια, ακόμη, ξένη γλώσσα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πάπας, εκτός από αγγλικά -που είναι η μητρική του γλώσσα- μιλά ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά, και γνωρίζει αρκετά πορτογαλικά. Διαβάζει και μιλά, τέλος, και λατινικά, τα οποία αποτελούν και την επίσημη γλώσσα της Καθολικής Εκκλησίας.