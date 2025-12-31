Κόσμος

Ο πλανήτης υποδέχεται το 2026 – Κιριμπάτι, Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία οι πρώτες χώρες, live εικόνα

Μαγικές εικόνες από όλον τον πλανήτη
Αυστραλία
Αυστραλία / REUTERS / Hollie Adams

Οι εορτασμοί της Πρωτοχρονιάς πραγματοποιούνται σε ολόκληρο τον πλανήτη, καθώς αποχαιρετούμε τις τελευταίες ώρες του 2025. Οι χώρες του Ειρηνικού ήταν οι πρώτες περιοχές του πλανήτη όπου το ρολόι σήμανε 12 τα μεσάνυχτα. 

Το Κιριμπάτι, γνωστό ως Νησί των Χριστουγέννων υποδέχθηκε πρώτο την Πρωτοχρονιά. Ακολούθησε η Νέα Ζηλανδία που υποδέχτηκε το 2026, με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό πάνω από το Ουέλινγκτον και το Όκλαντ.

Δείτε live:

Στις 13:00 (ώρα Ελλάδας) η Νέα Ζηλανδία υποδέχτηκε το 2026.

Με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα – αλλά και αυστηρά μέτρα ασφαλείας – υποδέχθηκε η Αυστραλία το 2026, στον απόηχο της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάι στις 14 Δεκεμβρίου που κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

Στο Σίδνεϊ, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης στην παραλία Μποντάι. Η γέφυρα του Σίδνεϊ, φωτίστηκε στα λευκά ως σύμβολο ειρήνης και ενότητας, ενώ ο κόσμος ανάβει τους φακούς των κινητών του και σκορπίζει το φως σε όλο το λιμάνι.

Στο Σίδνεϊ, περίπου ένα εκατομμύριο κόσμου συγκεντρώθηκε γύρω από το λιμάνι για την αντίστροφη μέτρηση, θαυμάζοντας το εντυπωσιακό σόου. 

Αυστραλία
Πυροτεχνήματα στο Σίδνεϊ / REUTERS / Hollie Adams
The Sydney Harbour Bridge
Φωτισμένη στα λευκά η Sydney Harbour Bridge για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάι / REUTERS / Hollie Adams

Καθώς η αλλαγή του χρόνου «ταξιδεύει» προς την Ασία, εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώνονται σε μεγαλουπόλεις όπως το Τόκιο, η Σεούλ και η Σιγκαπούρη, με συναυλίες, δημόσια countdown events και ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.

Στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, ιστορικά μνημεία και κεντρικές πλατείες φωτίζονται, ενώ παραδοσιακά έθιμα συνταιριάζουν με σύγχρονες γιορτές.

Στη συνέχεια, η σκυτάλη περνά στην Αφρική και την Αμερική, όπου πόλεις όπως το Ρίο ντε Ζανέιρο, η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες ετοιμάζονται να υποδεχθούν το νέο έτος με μεγάλες συναυλίες, πυροτεχνήματα και εορταστικές εκδηλώσεις.

Κόσμος
