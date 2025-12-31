Ο πλανήτης υποδέχεται το 2026 – Κιριμπάτι, Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία οι πρώτες χώρες, live εικόνα

Οι εορτασμοί της Πρωτοχρονιάς πραγματοποιούνται σε ολόκληρο τον πλανήτη, καθώς αποχαιρετούμε τις τελευταίες ώρες του 2025. Οι χώρες του Ειρηνικού ήταν οι πρώτες περιοχές του πλανήτη όπου το ρολόι σήμανε 12 τα μεσάνυχτα.

Το Κιριμπάτι, γνωστό ως Νησί των Χριστουγέννων υποδέχθηκε πρώτο την Πρωτοχρονιά. Ακολούθησε η Νέα Ζηλανδία που υποδέχτηκε το 2026, με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό πάνω από το Ουέλινγκτον και το Όκλαντ.

Στις 13:00 (ώρα Ελλάδας) η Νέα Ζηλανδία υποδέχτηκε το 2026.

Happy New Year New Zealand!



Auckland welcomes in the new year with a fireworks display over its tallest building – the Sky Tower.



Με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα – αλλά και αυστηρά μέτρα ασφαλείας – υποδέχθηκε η Αυστραλία το 2026, στον απόηχο της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάι στις 14 Δεκεμβρίου που κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

Στο Σίδνεϊ, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης στην παραλία Μποντάι. Η γέφυρα του Σίδνεϊ, φωτίστηκε στα λευκά ως σύμβολο ειρήνης και ενότητας, ενώ ο κόσμος ανάβει τους φακούς των κινητών του και σκορπίζει το φως σε όλο το λιμάνι.

Happy New Year 2026 Sydney, Australia pic.twitter.com/iLoLiiTcaL — VIEW (@viewsoff_) December 31, 2025

Στο Σίδνεϊ, περίπου ένα εκατομμύριο κόσμου συγκεντρώθηκε γύρω από το λιμάνι για την αντίστροφη μέτρηση, θαυμάζοντας το εντυπωσιακό σόου.

Καθώς η αλλαγή του χρόνου «ταξιδεύει» προς την Ασία, εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώνονται σε μεγαλουπόλεις όπως το Τόκιο, η Σεούλ και η Σιγκαπούρη, με συναυλίες, δημόσια countdown events και ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.

Στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, ιστορικά μνημεία και κεντρικές πλατείες φωτίζονται, ενώ παραδοσιακά έθιμα συνταιριάζουν με σύγχρονες γιορτές.

Kiribati has become the first country in the world to welcome the New Year 2026. The Pacific island nation leads global celebrations, as the countdown continues toward Africa and Cameroon later tonight.#NewYear2026 #Kiribati #MMINews pic.twitter.com/DG47FBNLga — MMI News (@MimiMefoInfo) December 31, 2025

Στη συνέχεια, η σκυτάλη περνά στην Αφρική και την Αμερική, όπου πόλεις όπως το Ρίο ντε Ζανέιρο, η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες ετοιμάζονται να υποδεχθούν το νέο έτος με μεγάλες συναυλίες, πυροτεχνήματα και εορταστικές εκδηλώσεις.