Κόσμος

Ο πόλεμος στην Ουκρανία οδηγεί στις «πύλες της κολάσεως» – Δραματική προειδοποίηση του Τσέχου πρωθυπουργού

«Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ πρέπει να συνεργαστούν για να φέρουν τον Πούτιν και τον Ζελένσκι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» επισημαίνει ο Αντρέι Μπάμπις
Καπνός αναδύεται από ένα ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου μετά από επίθεση ουκρανικού drone
Καπνός αναδύεται από ένα ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου μετά από επίθεση ουκρανικού drone / REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

H τρέχουσα πορεία που έχει λάβει ο πόλεμος στην Ουκρανία ενέχει τον κίνδυνο μίας ευρύτερης σύγκρουσης εκτιμά ο Αντρέι Μπάμπις. Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας ζήτησε με δηλώσεις του την Πέμπτη (17.09.2026) την ανάληψη εντονότερων ευρωπαϊκών προσπαθειών για να λήξει η σύγκρουση που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ πρέπει να συνεργαστούν για να φέρουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, μιλώντας την Πέμπτη σε μία διάσκεψη για την ασφάλεια και την άμυνα στην Πράγα.

«Δεν φοβάμαι να το πω φωναχτά: Η πορεία που ο κόσμος ακολουθεί σήμερα δεν οδηγεί στην ασφάλεια», δήλωσε ο 72χρονος εθνικιστής δισεκατομμυριούχος, Αντρέι Μπάμπις.

«Οδηγεί κατευθείαν στις πύλες της κολάσεως. Μας οδηγεί στον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο», πρόσθεσε.

Ο Μπάμπις εξέφρασε την ανησυχία ότι η σύγκρουση – την οποία χαρακτήρισε ως «πόλεμο φθοράς» – θα μπορούσε να επεκταθεί περαιτέρω.

Δεν διευκρίνισε αν το Κίεβο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο να παραχωρήσει εδάφη στο πλαίσιο πιθανών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός υπό τον Μπάμπις, ο οποίος κυβερνά τη χώρα από τον Δεκέμβριο και περιλαμβάνει ακροδεξιούς λαϊκιστές καθώς και μικρότερα δεξιά κόμματα, έχει υιοθετήσει μια πιο επιφυλακτική στάση όσον αφορά την υποστήριξη προς την Ουκρανία σε σύγκριση με την προηγούμενη κυβέρνηση.

Η στάση αυτή τον φέρνει σε αντιπαράθεση με τον Τσέχο πρόεδρο Πετρ Πάβελ, με τον οποίο οι σχέσεις είναι τεταμένες.

Ο Πάβελ, πρώην στρατηγός του ΝΑΤΟ, είναι ένθερμος υποστηρικτής μιας πρωτοβουλίας μέσω της οποίας έχουν χορηγηθεί στην Ουκρανία εκατομμύρια βλήματα πυρομαχικών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
191
117
114
111
105
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Ο βασιλιάς Κάρολος ακουγόταν σαν να κέρδισε το λαχείο» μετά τον θάνατο της Νταϊάνα – Τι αποκαλύπτει ο αδερφός της πριγκίπισσας, Τσαρλς Σπένσερ
Σε νέα αποσπάσματα, ο Τσαρλς Σπένσερ υπονοεί ότι κάποιοι μέσα στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ ένιωσαν «ανακουφισμένοι - μάλιστα ευχαριστημένοι» από τον θάνατο της Νταϊάνα
Πριγκίπισσα Νταϊάνα και βασιλιάς Κάρολος
Newsit logo
Newsit logo