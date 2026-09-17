Ο πόλεμος στην Ουκρανία οδηγεί στις «πύλες της κολάσεως» – Δραματική προειδοποίηση του Τσέχου πρωθυπουργού

H τρέχουσα πορεία που έχει λάβει ο πόλεμος στην Ουκρανία ενέχει τον κίνδυνο μίας ευρύτερης σύγκρουσης εκτιμά ο Αντρέι Μπάμπις. Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας ζήτησε με δηλώσεις του την Πέμπτη (17.09.2026) την ανάληψη εντονότερων ευρωπαϊκών προσπαθειών για να λήξει η σύγκρουση που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ πρέπει να συνεργαστούν για να φέρουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, μιλώντας την Πέμπτη σε μία διάσκεψη για την ασφάλεια και την άμυνα στην Πράγα.

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«Δεν φοβάμαι να το πω φωναχτά: Η πορεία που ο κόσμος ακολουθεί σήμερα δεν οδηγεί στην ασφάλεια», δήλωσε ο 72χρονος εθνικιστής δισεκατομμυριούχος, Αντρέι Μπάμπις.

«Οδηγεί κατευθείαν στις πύλες της κολάσεως. Μας οδηγεί στον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο», πρόσθεσε.

Ο Μπάμπις εξέφρασε την ανησυχία ότι η σύγκρουση – την οποία χαρακτήρισε ως «πόλεμο φθοράς» – θα μπορούσε να επεκταθεί περαιτέρω.

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Δεν διευκρίνισε αν το Κίεβο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο να παραχωρήσει εδάφη στο πλαίσιο πιθανών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός υπό τον Μπάμπις, ο οποίος κυβερνά τη χώρα από τον Δεκέμβριο και περιλαμβάνει ακροδεξιούς λαϊκιστές καθώς και μικρότερα δεξιά κόμματα, έχει υιοθετήσει μια πιο επιφυλακτική στάση όσον αφορά την υποστήριξη προς την Ουκρανία σε σύγκριση με την προηγούμενη κυβέρνηση.

Η στάση αυτή τον φέρνει σε αντιπαράθεση με τον Τσέχο πρόεδρο Πετρ Πάβελ, με τον οποίο οι σχέσεις είναι τεταμένες.

Ο Πάβελ, πρώην στρατηγός του ΝΑΤΟ, είναι ένθερμος υποστηρικτής μιας πρωτοβουλίας μέσω της οποίας έχουν χορηγηθεί στην Ουκρανία εκατομμύρια βλήματα πυρομαχικών.