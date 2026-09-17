Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία βομβάρδισε με πυραύλους και drones το Κίεβο και άλλες πόλεις

Νέες επιθέσεις με πυραύλους και drones εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας, με περισσότερους από 20 ανθρώπους να τραυματίζονται, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Οι επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την έγκριση από το Κογκρέσο των ΗΠΑ σημαντικού νομοσχεδίου που προβλέπει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας.

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Η ένταση συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση στη δυτική Ουκρανία, πολύ κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

Η εξέλιξη προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Πολωνίας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Σειρήνες ήχησαν στα ανατολικά της χώρας, ενώ πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας.

Παράλληλα, τα αεροδρόμια του Ρζέσοφ και του Λούμπλιν ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους εξαιτίας της κατάστασης.

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«Μια μαζική επίθεση στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας – πολύ κοντά στα πολωνικά σύνορα – μόλις έληξε», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

Ο πολωνικός στρατός διευκρίνισε στη συνέχεια ότι δεν σημειώθηκε παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας και ότι τα στρατιωτικά αεροσκάφη ολοκλήρωσαν την επιχείρησή τους.

Μετά τη λήξη του συναγερμού, τα αεροδρόμια του Ρζέσοφ και του Λούμπλιν άνοιξαν ξανά και επανήλθαν σε λειτουργία.

Επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

Στην χθεσινή ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι κρουζ «Oniks» κατά πλοίων, βαλλιστικοί πύραυλοι, τέσσερις πύραυλοι κρουζ και σχεδόν 160 drones, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται ο αριθμός τους ούτε αν αναχαιτίστηκε κάποιος από τους πιο βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οκτώ περιφέρειες της Ουκρανίας υπέστησαν ζημιές. Στο Κίεβο, ο ήχος των συναγερμών αεροπορικής επιδρομής και ο βόμβος των συστημάτων αεροπορικής άμυνας ακούγονταν όλη τη νύχτα, ενώ σήμερα ακούστηκαν εκρήξεις.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι 20 άτομα τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα.

Ρωσική επίθεση που πραγματοποιήθηκε σήμερα με drone εναντίον πλοίου υπό σημαία της Τανζανίας που κατευθυνόταν προς ένα ουκρανικό λιμάνι προκάλεσε τον θάνατο του πλοιάρχου και τον τραυματισμό τριών μελών του πληρώματος , σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών της Ουκρανίας.

Έξι άτομα τραυματίστηκαν στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα και τρία στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, όπου η Ρωσία επιτέθηκε για τέταρτη φορά μέσα σε ένα μήνα σε εργοστάσιο που ανήκει στη Metinvest, τη μεγαλύτερη χαλυβουργία της Ουκρανίας.

Κτίριο στο οποίο στεγάζεται ο εξοπλισμός της Kyivstar, της μεγαλύτερης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας της Ουκρανίας, υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια επιθέσεως στην περιοχή του Κιέβου. Η εταιρεία δήλωσε ότι συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες και ότι κανένας υπάλληλος δεν τραυματίστηκε

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ρωσία είχε επίσης επιτεθεί σε ενεργειακές υποδομές στις περιφέρειες Σούμι και Οδησσού και ότι η Ουκρανία είχε επιτεθεί σε ένα ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στο Γιαροσλάβλ, βορειοανατολικά της Μόσχας. Ο περιφερειάρχης δήλωσε ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά, η οποία αργότερα κατασβέστηκε.