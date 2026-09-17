Τραμπ: Φωτογραφίες του προέδρου προκαλούν ανησυχίες ότι ετοιμάζεται να κατεδαφίσει το Κέντρο Κένεντι

Υποψίες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει την κατεδάφιση του Κέντρου Κένεντι, προκαλούν οι φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου με τον αμερικανό πρόεδρο να φαίνεται να κοιτάζει ένα σχέδιο που γράφει κάτι που μοιάζει με «κατεδάφιση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ φωτογραφήθηκε να διαβάζει ένα φυλλάδιο που φαίνεται να αφορά πιθανή κατεδάφιση του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Κένεντι, μία ημέρα μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να κλείσει το κτίριο για εργασίες.

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Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τον φωτορεπόρτερ Μπρένταν Σμιαλόφσκι για το AFP και το Getty. Σε αυτές, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται μέσα από το παράθυρο του προεδρικού αεροσκάφους, κατά την επιστροφή του από τη Βόρεια Καρολίνα στην αεροπορική βάση Άντριους στο Μέριλαντ, το βράδυ της Τετάρτης 16.09.2026.

Ο Τραμπ, φορώντας το χαρακτηριστικό κόκκινο καπέλο του, κρατά ένα φυλλάδιο στο οποίο φαίνεται ο τίτλος «Το Κέντρο Κένεντι Κατ…» (Kennedy Center Dem…). Σε άλλη φωτογραφία διακρίνονται περισσότερα γράμματα της τρίτης λέξης, «Demolis…», τα οποία θα μπορούσαν να παραπέμπουν στην “κατεδάφιση“.

Την ίδια ημέρα, συνεργεία άρχισαν να τοποθετούν μεταλλικούς φράχτες γύρω από το Κέντρο Κένεντι. Είχε προηγηθεί η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, τα μέλη του οποίου έχουν διοριστεί από τον Τραμπ, να κλείσει το Κέντρο. Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από πολύμηνη δικαστική διαμάχη σχετικά με την προσπάθεια να προστεθεί το όνομα του Τραμπ στην ονομασία του πολιτιστικού ιδρύματος.

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Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τη Δημοκρατική γερουσιαστή Τζόις Μπίτι, η οποία έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να παραμείνει ανοιχτό το Κέντρο και να μην αλλάξει η ονομασία του, κατέθεσαν τη φωτογραφία στο δικαστήριο. Παράλληλα, αναφέρθηκαν σε δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ το βράδυ της Τετάρτης.

«Νομίζω ότι η διακυβέρνηση Τραμπ θα έπρεπε ασφαλώς να τιμηθεί. Επειδή ειλικρινά, αν δεν το κάνουμε αυτό, (το Κέντρο) θα κλείσει, θα καταλήξει να κατεδαφιστεί».

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ένα ανυψωτικό μηχάνημα εθεάθη «να πέφτει πάνω και να χτυπάει τους κίονες του κτιρίου αρκετές φορές».

Οι συγκεκριμένες εξελίξεις, μαζί με το κλείσιμο του Κέντρου για δύο χρόνια και την τοποθέτηση φράχτη περιμετρικά του κτιρίου, έχουν προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με το μέλλον του. Μεταξύ των σεναρίων που έχουν τεθεί είναι το ενδεχόμενο κατεδάφισης και όχι μόνο ανακαίνισης, μια πρόταση που είχε συζητηθεί το καλοκαίρι από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Την υπόθεση εξετάζει ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον, με δικαστή τον Κρίστοφερ Κούπερ. Το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου έχει λάβει διορία προκειμένου να εξηγήσει γιατί η απόφαση για το κλείσιμο του ιδρύματος δεν παραβιάζει προηγούμενη δικαστική εντολή, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα της διοίκησης να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.

Την ίδια ώρα, σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους εργαζόμενους αναφέρεται ότι το Κέντρο Κένεντι θα παραμείνει κλειστό για τις επόμενες επτά ημέρες «για λόγους ασφαλείας».

Ο Τραμπ είχε προσθέσει το όνομά του στο Κέντρο, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του δολοφονημένου 35ου προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Φ. Κένεντι, τον περασμένο Δεκέμβριο. Ακολούθησαν αντιδράσεις και ακυρώσεις εμφανίσεων από καλλιτέχνες, καθώς και μεγάλη πτώση στη ζήτηση εισιτηρίων. Ο δικαστής Κούπερ διέταξε στη συνέχεια να αφαιρεθεί το όνομα του Τραμπ, κρίνοντας ότι μια τέτοια αλλαγή στην ονομασία του Κέντρου μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του Κογκρέσου.