Ο Πούτιν δέχεται να δώσει το 1 δισ. δολάρια στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ αλλά θα είναι από τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια

Παγκόσμιο προβληματισμό φέρνει για ακόμη μία φορά η στάση του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, που φαίνεται ότι προσπαθεί να φτιάξει έναν οργανισμό που θα αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και φυσικά θα έχει τον απόλυτο έλεγχο του.

Ανάμεσα στις χώρες που δέχτηκαν να γίνουν μέλη στο «Συμβούλιο Ειρήνης», το νέο μόρφωμα που θέλει να εκθρονίσει τον ΟΗΕ και δημιούργησε ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι και η Ρωσία, που μάλιστα θέλει να δώσει τη “συνδρομή” του 1 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να δωρίσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια από τα κρατικά της κεφάλαια που έχουν παγώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να διαθέσει ένα απροσδιόριστο ποσό για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, αναφέρει το Reuters.

Ο Πούτιν ανέφερε ότι μελετά την πρόσκληση του Τραμπ να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης, η οποία έχει σταλεί σε δεκάδες παγκόσμιους ηγέτες, μεταξύ αυτών και στον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Τραμπ ξεκίνησε την πρωτοβουλία με ορισμένους ηγέτες την Πέμπτη και δήλωσε ότι θα προστεθούν και άλλοι στη συνέχεια.

Ο Τραμπ πρότεινε για πρώτη φορά τη δημιουργία του συμβουλίου τον Σεπτέμβριο, όταν ανακοίνωσε το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Αργότερα διευκρίνισε ότι οι αρμοδιότητές του θα επεκταθούν και σε άλλες συγκρούσεις παγκοσμίως. Σύμφωνα με το καταστατικό, τα μόνιμα μέλη θα πρέπει να συνεισφέρουν από 1 δισεκατομμύριο δολάρια το καθένα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε να χρησιμοποιηθεί το 1 δισεκατομμύριο δολάρια από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τον Παλαιστίνιο ηγέτη Μαχμούντ Αμπάς την Πέμπτη.

Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να διαθέσει τα χρήματα στην πρωτοβουλία λόγω της «ειδικής σχέσης με τον παλαιστινιακό λαό», σύμφωνα με δηλώσεις που μετέδωσε το Κρεμλίνο από συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας την Τετάρτη.

Αργότερα την Πέμπτη, ο Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με το Κρεμλίνο να τονίζει τη σημασία των διμερών οικονομικών σχέσεων και του εμπορίου στις συνομιλίες.

Τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια στις ΗΠΑ

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ανέφερε στην τελευταία αναλυτική της έκθεση στις αρχές του 2022 ότι περίπου το 11% από τα 613 δισεκατομμύρια δολάρια σε αποθέματα χρυσού και συναλλάγματος, δηλαδή περίπου 67 δισεκατομμύρια δολάρια, βρίσκονταν σε περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια.

Τα περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια μπορούν να φυλάσσονται μόνο σε ιδρύματα που εδρεύουν στις ΗΠΑ.

Η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ρωσικά κρατικά κεφάλαια έχουν παγώσει από δυτικές χώρες. Τα περισσότερα βρίσκονται στην Ευρώπη και τηρούνται στον βελγικό θεματοφύλακα Euroclear.

Η Ομάδα Εργασίας REPO, που δημιουργήθηκε από την Ομάδα των Επτά, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αυστραλία το 2023, υπολόγισε τα παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία σε περίπου 280 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το Axios ανέφερε τον Σεπτέμβριο του 2023 ότι η ομάδα είχε εντοπίσει μόλις 5 δισεκατομμύρια δολάρια ρωσικών κρατικών κεφαλαίων παγωμένα στις ΗΠΑ. Η διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας, Ελβίρα Ναμπιούλινα, αρνήθηκε να σχολιάσει πού ακριβώς βρίσκονται γεωγραφικά τα παγωμένα κεφάλαια.

Τι δήλωσε το Κρεμλίνο

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Πέμπτη 22.01.2026 ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα οι αμερικανικές αρχές να αποδεσμεύσουν τα κεφάλαια και ότι η Ρωσία εξακολουθεί να θεωρεί το πάγωμα παράνομο.

«Δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα οργανωθεί νομικά όλο αυτό. Πρέπει να συζητηθεί», είπε ο Πεσκόφ.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας κατέθεσε αγωγή στη Μόσχα τον περασμένο Δεκέμβριο, ζητώντας αποζημίωση 230 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Euroclear, ως απάντηση στην απόφαση της ΕΕ να παρατείνει επ’ αόριστον το πάγωμα και στις προτάσεις να κατασχεθούν τα χρήματα για την ενίσχυση της Ουκρανίας.

Πηγές του Reuters ανέφεραν πέρυσι ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή στη χρήση των παγωμένων κρατικών κεφαλαίων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, αλλά θα επιμείνει ένα μέρος των χρημάτων να διατεθεί για τις περιοχές που ελέγχει.

Σύμφωνα με προσχέδια ειρηνευτικού σχεδίου που διέρρευσαν, προτάθηκε το ένα τρίτο των συνολικών παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων να χρησιμοποιηθεί για έργα ανοικοδόμησης και επενδύσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στην Ουκρανία, ενώ τα υπόλοιπα να κατευθυνθούν σε κοινό επενδυτικό ταμείο ΗΠΑ – Ρωσίας.