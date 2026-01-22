Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Πούτιν για Γροιλανδία: «Δεν μας αφορά», είπε, αλλά την κοστολόγησε ένα δισ. δολάρια

«Η Δανία ανέκαθεν μεταχειριζόταν τη Γροιλανδία σαν αποικία και ήταν πολύ σκληρή, αν όχι απάνθρωπη, απέναντί της» είπε ο Πούτιν
Βλαντιμίρ Πούτιν
Βλαντιμίρ Πούτιν / Pavel Bednyakov /Pool via REUTERS

Αδιάφορος για την τύχη της Γροιλανδίας εμφανίζεται ο Βλαντιμίρ Πούτιν την ώρα που όλη η Ευρώπη αγωνιά τι θα απογίνει το νησί που θέλει διακαώς να αποκτήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν παραλείπει μάλιστα να της βάλει τιμή!

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η ιδιοκτησία της Γροιλανδίας δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει τη Ρωσία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δανία -την μεταχείριση του νησιού από την οποία επέκρινε- θα πρέπει να διευθετήσουν το ζήτημα μεταξύ τους.

Η Μόσχα απλώς παρακολουθεί την ώρα που η προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία έχει διευρύνει μια ρωγμή με την Ευρώπη, παρόλο που οι κινήσεις του μπορεί να έχουν επιπτώσεις για τη Ρωσία, η οποία έχει ήδη ισχυρή παρουσία στην Αρκτική.

Μιλώντας στο Νταβός, ο Τραμπ υπαναχώρησε χθες, Τετάρτη, όσον αφορά τις απειλές του να επιβάλει δασμούς ως μοχλό για να πάρει τη Γροιλανδία και απέκλεισε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό στρατιωτική ισχύ. Έκανε λόγο για πρόοδο προς μια συμφωνία για τον τερματισμό της διένεξης για το ημιαυτόνομο δανικό έδαφος, που κινδύνευσε να προκαλέσει το βαθύτερο εδώ και δεκαετίες ρήγμα στις διατλαντικές σχέσεις.

Ο Πούτιν, μιλώντας για πρώτη φορά δημόσια για το θέμα, έδειξε ότι η Ρωσία δεν θα φέρει αντίρρηση στην προσπάθεια του Τραμπ να ελέγξει τη Γροιλανδία, για την οποία διατύπωσε την εικασία ότι μπορεί να αξίζει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

«Αυτό που συμβαίνει στη Γροιλανδία δεν μας αφορά καθόλου», δήλωσε ο Πούτιν σε συνεδρίαση του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας. «Παρεμπιπτόντως, η Δανία ανέκαθεν μεταχειριζόταν τη Γροιλανδία σαν αποικία και ήταν πολύ σκληρή, αν όχι απάνθρωπη, απέναντί της. Αλλά αυτό είναι εντελώς διαφορετικό θέμα και σχεδόν κανένας δεν ενδιαφέρεται τώρα γι’ αυτό», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος υπενθύμισε ότι το 1867 η Ρωσία πούλησε την Αλάσκα στις Ηνωμένες Πολιτείες έναντι 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων και ότι το 1917 η Δανία πούλησε τις Παρθένες Νήσους στην Ουάσινγκτον, δημιουργώντας προηγούμενα για τέτοιου είδους εδαφικές συναλλαγές.

Χρησιμοποιώντας το τίμημα για την Αλάσκα, προσαρμοσμένο σε σχέση με τον πληθωρισμό και συνυπολογίζοντας το μεγαλύτερο μέγεθος της Γροιλανδίας και τις αλλαγές στην τιμή του χρυσού, ο Πούτιν είπε ότι η αγορά της Γροιλανδίας από τη Δανία θα μπορούσε να κοστίσει γύρω στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια, τα οποία είπε πως πιστεύει ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να διαθέσει.

«Πιστεύω ότι θα τα βρουν μεταξύ τους», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
112
77
74
70
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στιβ Γουίτκοφ: «Μόνο ένα θέμα μένει» για να υπάρξει συμφωνία για την Ουκρανία – Νέα συνάντηση με Πούτιν το μεσημέρι
«Δεν θα θέλαμε να σχολιάσουμε την τρέχουσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων, κυρίως ενόψει της άφιξης του Γουίτκοφ στη Μόσχα και της συνάντησής του με τον Πούτιν»
FILE - President Donald Trump, right, shakes the hand of Russia's President Vladimir Putin during a joint press conference at Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska, Aug. 15, 2025. (AP Photo/Jae C. Hong, File)
Ο Ντόναλντ Τραμπ συστήνει το «Συμβούλιο Ειρήνης»: Εκτός και η Βρετανία με αιχμηρές βολές
Είχε αρχικά επινοηθεί για να επιβλέψει την ανοικοδόμηση της Γάζας. Όμως το σχέδιο του χάρτη του προβλέπει μια πολύ ευρύτερη εντολή και όχι μόνο το ζήτημα του παλαιστινιακού εδάφους
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump σε στιγμιότυπο της ομιλίας του στο 56ο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός
Όλη η αλήθεια για το «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία που είναι μόνο στο μυαλό του Τραμπ: Χρυσός Θόλος και ορυκτά
Το παρασκήνιο στο Νταβός, οι τρεις κωλοτούμπες σε μία μέρα, η ενότητα της Ευρώπης που χάλασε τα σχέδια του Λευκού Οίκου και το 1 εκατ. δολάρια σε κάθε κάτοικο
Γροιλανδία
Ο Μαρκ Ρούτε συζήτησε με τον Τραμπ «τρόπους για να παραμείνει ασφαλής» η Γροιλανδία: «Είχαμε μια καλή συζήτηση»
Σύμφωνα με τον ίδιο, περαιτέρω συζητήσεις «θα διασφαλίσουν, κυρίως σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία, ότι θα φροντίσουμε πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στη Γροιλανδία»
Μαρκ Ρούτε
Newsit logo
Newsit logo