Ο Πούτιν έκανε δώρο στον Τραμπ ένα πορτραίτο του Αμερικανού Προέδρου και «προσευχήθηκε μετά την απόπειρα δολοφονίας του φίλου του»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν μια ιδιαίτερη φιλία και μια σχέση που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, η οποία φαίνεται ότι υπερβαίνει τις κυρώσεις, τους εμπορικούς πολέμους, ακόμα και…τα πυρηνικά οπλοστάσια που διαθέτουν οι χώρες τους.

Μπορεί να παρουσιάζονται ως οι πιο «σκληροί» και «αυστηροί» ηγέτες διεθνώς, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν ένα «ευαίσθητο σημείο» και το «πολύ προσωπικό δώρο» του Ρώσου Προέδρου στον Αμερικανό ομόλογο και «κολλητό» του, το αποδεικνύει περίτρανα.

Τι θα μπορούσε να είναι αυτό; Το Κρεμλίνο δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση αλλά σήμερα (24.03.2025) επιβεβαίωσε ότι ο Πούτιν έδωσε στον Τραμπ ένα ιδιαίτερο δώρο, μέσω του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, την περασμένη εβδομάδα..

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Γουίτκοφ είπε ότι πρόκειται για πορτραίτο του Τραμπ που ζωγράφισε ένας Ρώσος επιφανής καλλιτέχνης.

Ο Πεσκόφ τόνισε ότι δεν θα δοθούν περαιτέρω επίσημες πληροφορίες για το δώρο, καθώς αυτό ήταν προσωπικού χαρακτήρα, εκτός αν ο Πούτιν αποφασίσει να δώσει ο ίδιος περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή (21.03.2025) στον ακροδεξιό δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον, ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι ο Πούτιν του είπε κατά τη συνάντησή τους πριν περίπου δέκα μέρες ότι προσευχήθηκε για τον Τραμπ όταν ο τελευταίος γλίτωσε για μερικά εκατοστά από απόπειρα δολοφονίας του σε προεκλογική εμφάνιση του τον Ιούλιο του 2024.

Ο Πούτιν «μου αφηγήθηκε μια ιστορία… για το πώς όταν ο πρόεδρος πυροβολήθηκε, πήγε στην τοπική του εκκλησία και συναντήθηκε με τον ιερέα του και προσευχήθηκε για τον πρόεδρο», είπε ο Γουίτκοφ.

Putin went to church to pray for Trump after the assassination attempt, the US leader’s special envoy Stephen Witkoff said in an interview with Tucker Carlson.



Putin also commissioned a portrait of Trump “from a leading Russian artist” and sent it to Washington, he said. Trump… pic.twitter.com/CnCJ60QQVr