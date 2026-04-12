Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ο Πούτιν μίλησε με το Ιράν και δηλώνει έτοιμος να συμβάλει στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Βλαντιμίρ Πούτιν / Kazakov / Pool via REUTERS

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα (12/04/2026) στον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν πως είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε διαμεσολάβηση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Πεζεσκιάν, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, του τόνισε σε όλους τους τόνους πως είναι έτοιμος να πάρει παίξει τον ρόλο του διαμεσολαβητή για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

«Υπογράμμισε ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει να διευκολύνει την αναζήτηση πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης και να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής στις προσπάθειες για την επίτευξη δίκαιης και με διάρκεια ειρήνης στη Μέση Ανατολή», σχολίασε το Κρεμλίνο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
110
86
60
53
51
Newsit logo
Newsit logo