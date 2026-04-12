Ο Πούτιν μίλησε με το Ιράν και δηλώνει έτοιμος να συμβάλει στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα (12/04/2026) στον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν πως είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε διαμεσολάβηση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Πεζεσκιάν, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, του τόνισε σε όλους τους τόνους πως είναι έτοιμος να πάρει παίξει τον ρόλο του διαμεσολαβητή για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

«Υπογράμμισε ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει να διευκολύνει την αναζήτηση πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης και να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής στις προσπάθειες για την επίτευξη δίκαιης και με διάρκεια ειρήνης στη Μέση Ανατολή», σχολίασε το Κρεμλίνο.