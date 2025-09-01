Ο Πούτιν συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ιράν – Στην ατζέντα το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, συναντήθηκε σήμερα (01.09.2025) ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ) στην Κίνα, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Μασούντ Πεζεσκιάν ξεκινούν διμερή συνάντηση», ανέφερε το Κρεμλίνο στο Telegram, συνοδεύοντας το μήνυμά του με ένα βίντεο που δείχνει τους προέδρους της Ρωσίας – Ιράν να ανταλλάσσουν χειραψία.

Η ρωσική προεδρία είχε τονίσει προηγουμένως ότι η συνάντηση θα επικεντρωθεί στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Russian President Vladimir Putin has begun a bilateral meeting with his Iranian counterpart Masoud Pezeshkian on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization Summit in China. pic.twitter.com/eHCHiTAYRn — RussiaNews (@mog_russEN) September 1, 2025

Το Ιράν θεωρείται ύποπτο από τις δυτικές χώρες ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και αντιμετωπίζει απειλές από τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο για επαναφορά κυρώσεων που είχαν ανασταλεί πριν από δέκα χρόνια.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, αρνείται την επιθυμία της να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και υπερασπίζεται το δικαίωμά της να αναπτύξει ένα μη στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Η Ρωσία, σύμμαχος του Ιράν, στηρίζει την Τεχεράνη σε αυτό το θέμα. Την Παρασκευή (29.08.2025), κάλεσε τη Δύση να «επανέλθει στα λογικά της και να επανεξετάσει τις λανθασμένες αποφάσεις της», προειδοποιώντας για τις «ανεπανόρθωτες συνέπειες» της πολιτικής της.

Russia’s President Vladimir Putin met his Iranian counterpart Masoud Pezeshkian on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) 2025 summit in Tianjin, China. pic.twitter.com/4jk3HwIpab — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 1, 2025

Οι δύο χώρες έχουν έρθει πιο κοντά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Τον Ιανουάριο, Μόσχα και Τεχεράνη υπέγραψαν μια συνθήκη στρατηγικής εταιρικής σχέσης με στόχο την ενίσχυση των δεσμών τους, ιδίως των στρατιωτικών τους δεσμών.

Το Ιράν έχει κατηγορηθεί από το Κίεβο και τη Δύση ότι προμηθεύει μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed και πυραύλους μικρού βεληνεκούς στη Ρωσία για την επίθεσή της στην Ουκρανία.