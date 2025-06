Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έγινε 43 ετών – Η τρυφερή ανάρτηση της Κέιτ Μίντλετον για τα γενέθλιά του

Τα 43 χρόνια της ζωής του έκλεισε σήμερα, Σάββατο (21.06.2025) ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η αγαπημένη του σύζυγός, Κέιτ Μίντλετον φρόντισε να του ευχηθεί δημοσίως τόσο η ίδια όσο και τα παιδιά τους.

Η Κέιτ Μίντλετον δημοσίευσε μία τρυφερή φωτογραφία του πρίγκιπα Γουίλιαμ, στην οποία κρατούσε στην αγκαλιά του κάποια από τα κουτάβια της οικογένειάς τους. Ταυτόχρονα του έστειλε με λιτό τρόπο τις ευχές της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χαρούμενα γενέθλια! Μεγάλη C, G, C, L, Orla and τα κουτάβια», έγραψε η σύζυγός του, στην ανάρτηση που έκανε στον κοινό τους λογαριασμό στο Instagram και υπέγραψε τις ευχές τόσο η ίδια όσο και τα τρία τους παιδιά και τα κατοικίδια σκυλάκια τους.

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2001, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ γνώρισε την Κέιτ Μίντλετον στο Πανεπιστήμιο του Σαιντ Άντριους, όπου φοιτούσαν. Οι δυο τους έγιναν ζευγάρι το 2003, αλλά τον Απρίλιο του 2007 διέκοψαν προσωρινά τη σχέση τους.

Μερικούς μήνες αργότερα όμως, το ζευγάρι επανασυνδέθηκε και στις 16 Νοεμβρίου 2010 ανακοινώθηκε από το Κλάρενς Χάουζ ότι επρόκειτο να παντρευτούν.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2011 στο Αββαείο του Westminster του Λονδίνου. Δύο χρόνια αργότερα, στις 22 Ιουλίου 2013 γέννησε τον πρωτότοκο γιο τους, πρίγκιπα George, στις 2 Μαΐου 2015 τη πριγκίπισσα Charlote και στις 23 Απριλίου 2018 τον πρίγκιπα Louis.