Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ φόρεσε τα χακί και επισκέφθηκε στρατόπεδο στην Εσθονία

Φορώντας στρατιωτική στολή παραλλαγής και μπερέ, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ επισκέφθηκε την Παρασκευή (21.03.2025) το στρατόπεδο Τάπα στην Εσθονία, στο οποίο εκπαιδεύονται τα βρετανικά και τα εσθονικά στρατεύματα.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ, βρίσκεται στη χώρα με σκοπό να ενισχυθούν οι σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Εσθονίας στο πλαίσιο της συνεργασίας για την προστασία της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επισκεπτόμενος το στρατόπεδο, στο ρόλο του ως Συνταγματάρχης του Συντάγματος Mercian, θα παραστεί σε τελετή που σηματοδοτεί την έναρξη της εξάμηνης ανάπτυξης των The Royal Dragoon Guards στην Εσθονία.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του στο κράτος της Βαλτικής, ο μελλοντικός βασιλιάς θα οδηγήσει ένα άρμα Challenger και θα λάβει μέρος σε άσκηση μάχης χαρακωμάτων.

Στη συνέχεια θα συναντήσει επίσης Εσθονούς στρατιώτες, θα επισκεφθεί το κέντρο πρόνοιας και θα περάσει χρόνο με στρατιώτες εκτός υπηρεσίας στο κατάστημα και την καντίνα του Ινστιτούτου Ναυτικού, Στρατού και Αεροπορίας.

«Χαίρομαι που σας γνωρίζω παιδιά και χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ», είπε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στους 13 στρατιώτες που συνάντησε.

«Πώς είναι η συνεργασία με τους Βρετανούς; Δεν χρειάζεται να λέτε ωραία πράγματα μόνο και μόνο επειδή είμαι εδώ», συνέχισε με χιούμορ ο μελλοντικός βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου.

