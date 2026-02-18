Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για την ψυχική υγεία: «Να μιλάμε για όσα νιώθουμε, χρειαζόμαστε περισσότερα αντρικά πρότυπα»

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ προχώρησε σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση σχετικά με την ψυχική υγεία, σε μια ειδική εκπομπή του Radio 1, το Life Hacks, όπου συζήτησε ανοιχτά για την ψυχική υγεία και την ανάγκη να κατανοούμε τα συναισθήματά μας και να μιλάμε γι’ αυτά.

Μιλώντας στον παρουσιαστή Greg James, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ τόνισε ότι η κοινωνία χρειάζεται περισσότερα ανδρικά πρότυπα που να δείχνουν πως είναι φυσιολογικό να εκφράζονται συναισθηματικά. Αναφερόμενος στα θέματα ψυχικής υγείας, ενθάρρυνε ιδιαίτερα τους ανθρώπους να μη «φυλακίζουν» τα συναισθήματά τους: «Πρέπει να μιλάμε για όσα νιώθουμε και να μην τα κρατάμε μέσα μας».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε και στη δική του εμπειρία:

«Χρειάζομαι χρόνο για να καταλάβω τα συναισθήματά μου και γιατί νιώθω όπως νιώθω. Είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία, να κάνεις πού και πού έναν εσωτερικό έλεγχο και να αναρωτιέσαι τι σου συμβαίνει».

«Μερικές φορές υπάρχει προφανής εξήγηση, μερικές φορές όχι. Πιστεύω στην ιδέα ότι η ψυχική κρίση είναι προσωρινή – μπορεί να περάσεις μια έντονη στιγμή ψυχικής κρίσης, αλλά θα περάσει».

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ προέτρεψε τους ανθρώπους να «μάθουν να αγαπούν και να κατανοούν τον εαυτό τους». Τόνισε επίσης τη σημασία του να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, λέγοντας: «Μέρος του να νιώθεις άνετα να μιλάς για την ψυχική υγεία είναι να την κατανοείς».

Η σχέση με τα παιδιά του και τα συναισθήματά τους

Όταν ρωτήθηκε αν τα παιδιά του μιλούν ανοιχτά για τα συναισθήματά τους, ο ίδιος αστειεύτηκε: «Μερικές φορές υπερβολικά. Λαμβάνω όλες τις λεπτομέρειες, που αγαπώ, είναι καταπληκτικό».

Πρόσθεσε: «Χρειαζόμαστε περισσότερα αντρικά πρότυπα που να μιλούν γι’ αυτό και να το κανονικοποιούν, ώστε να γίνει δεύτερη φύση για όλους μας».

Εξέφρασε επίσης ότι η υποστήριξη από οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψυχικής υγείας μπορεί να αποτελέσει «ένα μικρό σκαλοπάτι» για να σε βοηθήσει να ξεπεράσεις μια δύσκολη στιγμή.

«Και αν μιλάμε περισσότερο για αυτό και εκπαιδεύουμε περισσότερο τους ανθρώπους, τότε η ιδέα της αυτοκτονίας θα απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Γιατί αύριο μπορεί να ξυπνήσεις και να νιώσεις πολύ διαφορετικά».

Η ψυχική υγεία είναι ένα ζήτημα πολύ που ενδιαφέρει πολύ τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, και η Royal Foundation συμβάλλει με 1 εκατ. λίρες για την ανάπτυξη ενός Εθνικού Δικτύου Πρόληψης Αυτοκτονιών.

Σύμφωνα με την Office for National Statistics, η αυτοκτονία ήταν η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των νέων ηλικίας 20 έως 34 ετών στην Αγγλία και την Ουαλία το 2024.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ χαρακτήρισε την υψηλή συχνότητα αντρικών αυτοκτονιών στο Ηνωμένο Βασίλειο «πραγματική εθνική καταστροφή», επισημαίνοντας ότι δεν συζητιέται αρκετά.