Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκαν το Σάουθπορτ έναν χρόνο μετά τη δολοφονία τριών κοριτσιών

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον συνάντησαν την Τρίτη (23.09.2025) γονείς των θυμάτων της επίθεσης στο Σάουθπορτ. Τρία κορίτσια, ηλικίας 9, 7 και 6 ετών, είχαν δολοφονηθεί κατά τη διάρκεια θερινού εργαστηρίου που σχετιζόταν με εκδήλωση αφιερωμένη στην Τέιλορ Σουίφτ. Η τραγωδία είχε συγκλονίσει τη χώρα και είχε πυροδοτήσει ημέρες ταραχών.

Σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έγραψαν: «Επιστροφή στο Σάουθπορτ σήμερα για να δούμε μια κοινότητα που ενώνεται και ξαναχτίζεται μετά το τραγικό γεγονός του περασμένου καλοκαιριού».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Γουίλιαμ και η Κέιτ – γονείς και οι ίδιοι τριών παιδιών – επισκέφθηκαν μια παιδική χαρά που δημιουργήθηκε στη μνήμη δύο από τα θύματα. Συνομίλησαν επίσης με δασκάλους και μαθητές για το πώς η τοπική κοινωνία αντιμετωπίζει το πένθος και τον πόνο.

A return to Southport today to see a community who are pulling together and healing in the wake of the tragic incident last summer. pic.twitter.com/grSg1V11DF — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 23, 2025

Η επίθεση είχε προκαλέσει και δέκα σοβαρούς τραυματισμούς παιδιών. Σύντομα, αβάσιμες φήμες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατηγορούσαν εσφαλμένα έναν μουσουλμάνο αιτούντα άσυλο, εντείνοντας την ένταση. Ακολούθησαν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, ενώ αποτράπηκε απόπειρα επίθεσης κατά του τοπικού τεμένους. Οι ταραχές επεκτάθηκαν στη συνέχεια σε ολόκληρη τη χώρα.