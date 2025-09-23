Κόσμος

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκαν το Σάουθπορτ έναν χρόνο μετά τη δολοφονία τριών κοριτσιών

Ο διάδοχος του θρόνου και η σύζυγός του βρέθηκαν στη βόρεια Αγγλία για να στηρίξουν μια κοινότητα που εξακολουθεί να είναι σημαδεμένη από μια επίθεση με μαχαίρι που είχε συγκλονίσει ολόκληρη τη Βρετανία
Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον
Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον / REUTERS / Phil Noble / Pool

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον συνάντησαν την Τρίτη (23.09.2025) γονείς των θυμάτων της επίθεσης στο Σάουθπορτ. Τρία κορίτσια, ηλικίας 9, 7 και 6 ετών, είχαν δολοφονηθεί κατά τη διάρκεια θερινού εργαστηρίου που σχετιζόταν με εκδήλωση αφιερωμένη στην Τέιλορ Σουίφτ. Η τραγωδία είχε συγκλονίσει τη χώρα και είχε πυροδοτήσει ημέρες ταραχών.

Σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έγραψαν: «Επιστροφή στο Σάουθπορτ σήμερα για να δούμε μια κοινότητα που ενώνεται και ξαναχτίζεται μετά το τραγικό γεγονός του περασμένου καλοκαιριού».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Γουίλιαμ και η Κέιτ – γονείς και οι ίδιοι τριών παιδιών – επισκέφθηκαν μια παιδική χαρά που δημιουργήθηκε στη μνήμη δύο από τα θύματα. Συνομίλησαν επίσης με δασκάλους και μαθητές για το πώς η τοπική κοινωνία αντιμετωπίζει το πένθος και τον πόνο.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον / REUTERS / Phil Noble / Pool

Η επίθεση είχε προκαλέσει και δέκα σοβαρούς τραυματισμούς παιδιών. Σύντομα, αβάσιμες φήμες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατηγορούσαν εσφαλμένα έναν μουσουλμάνο αιτούντα άσυλο, εντείνοντας την ένταση. Ακολούθησαν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, ενώ αποτράπηκε απόπειρα επίθεσης κατά του τοπικού τεμένους. Οι ταραχές επεκτάθηκαν στη συνέχεια σε ολόκληρη τη χώρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποιεί για την απειλή των drones μετά το περιστατικό στη Δανία
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατήγγειλε ένα «ανησυχητικό μοτίβο» μετά τη διακοπή πτήσεων στο κύριο αεροδρόμιο της Δανίας λόγω drones, τονίζοντας ότι οι κρίσιμες υποδομές της ΕΕ είναι εκτεθειμένες
Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Newsit logo
Newsit logo