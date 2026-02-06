Κόσμος

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον συναντήθηκαν με τη νέα Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπερι Σάρα Μουλάλι

Η Σάρα Μουλάλι είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τον ρόλο της Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπερι και ηγείται της Εκκλησίας της Αγγλίας
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον και η Σάρα Μουλάλι
Aaron Chown/Pool via REUTERS

Με τη νέα Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπερι και επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας, Σάρα Μουλάλι είχαν συνάντηση ο πρίγκιπας Γουίλιαμ της Ουαλίας και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον

Το βασιλικό ζεύγος επισκέφθηκε το παλάτι Λάμπεθ, την κατοικία της Αρχιεπισκόπου στο Λονδίνοκατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος. Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον φωτογραφήθηκαν να κάθονται μαζί σε έναν πράσινο καναπέ και να συνομιλούν με την Αρχιεπίσκοπο.

Η Σάρα Μουλάλι είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τον ρόλο της Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπερι και ηγείται της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Είναι η 106η Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερι και ο διορισμός της ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Διαδέχεται τον Τζάστιν Γουέλμπι, ο οποίος υποχρεώθηκε να παραιτηθεί το Νοέμβριο 2024 για τον τρόπο που διαχειρίσθηκε σκάνδαλο σεξουαλικών επιθέσεων στους κόλπους της Αγγλικανικής Εκκλησίας.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον και η Σάρα Μουλάλι
Σημαντική συνάντηση για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον Aaron Chown/Pool via REUTERS

Σε δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου αναφέρεται ότι ο Ουίλιαμ και η Κέιτ επιθυμούν να οικοδομήσουν μια ισχυρή σχέση συνεργασίας με την Αρχιεπίσκοπο Σάρα, καθώς εκείνη ετοιμάζεται να αναλάβει το ανώτατο αξίωμα στην Εκκλησία.

Νωρίτερα ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε συνάντηση με τον Ραχίμ Αγά Χαν, πνευματικό ηγέτη των Σιιτών Νιζαρί Ισμαηλιτών Μουσουλμάνων, στο παλάτι του Κένσινγκτον.

Στους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του παλατιού δημοσιεύθηκε φωτογραφία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και του Ραχίμ Αγά Χαν.

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του Ουίλιαμ και της Κέιτ στο Instagram αναφέρεται ότι χθες ήταν ημέρα «συναντήσεων με πνευματικούς ηγέτες στο Λονδίνο».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
163
117
103
103
102
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μεγάλωνε μόνος του δύο παιδιά ο Τούρκος ελεγκτής που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον 26χρονο Έλληνα στη Γερμανία - «Οι γιοι του τον είδαν στο νεκροκρέβατο»
Ο 26χρονος Έλληνας εξοργίστηκε όταν ο ελεγκτής του ζήτησε να του δείξει το εισιτήριο για το τρένο που δεν είχε, και τον σκότωσε στον ξύλο
36χρονος
Newsit logo
Newsit logo