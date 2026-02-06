Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον συναντήθηκαν με τη νέα Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπερι Σάρα Μουλάλι

Με τη νέα Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπερι και επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας, Σάρα Μουλάλι είχαν συνάντηση ο πρίγκιπας Γουίλιαμ της Ουαλίας και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον.

Το βασιλικό ζεύγος επισκέφθηκε το παλάτι Λάμπεθ, την κατοικία της Αρχιεπισκόπου στο Λονδίνοκατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος. Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον φωτογραφήθηκαν να κάθονται μαζί σε έναν πράσινο καναπέ και να συνομιλούν με την Αρχιεπίσκοπο.

Η Σάρα Μουλάλι είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τον ρόλο της Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπερι και ηγείται της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Είναι η 106η Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερι και ο διορισμός της ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Διαδέχεται τον Τζάστιν Γουέλμπι, ο οποίος υποχρεώθηκε να παραιτηθεί το Νοέμβριο 2024 για τον τρόπο που διαχειρίσθηκε σκάνδαλο σεξουαλικών επιθέσεων στους κόλπους της Αγγλικανικής Εκκλησίας.

Σε δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου αναφέρεται ότι ο Ουίλιαμ και η Κέιτ επιθυμούν να οικοδομήσουν μια ισχυρή σχέση συνεργασίας με την Αρχιεπίσκοπο Σάρα, καθώς εκείνη ετοιμάζεται να αναλάβει το ανώτατο αξίωμα στην Εκκλησία.

Νωρίτερα ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε συνάντηση με τον Ραχίμ Αγά Χαν, πνευματικό ηγέτη των Σιιτών Νιζαρί Ισμαηλιτών Μουσουλμάνων, στο παλάτι του Κένσινγκτον.

Στους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του παλατιού δημοσιεύθηκε φωτογραφία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και του Ραχίμ Αγά Χαν.

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του Ουίλιαμ και της Κέιτ στο Instagram αναφέρεται ότι χθες ήταν ημέρα «συναντήσεων με πνευματικούς ηγέτες στο Λονδίνο».