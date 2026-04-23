Ο Πούτιν επικαλέστηκε «λόγους ασφαλείας» για τις συνεχείς διακοπές του ίντερνετ στη Ρωσία

«Θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας στην Αρκτική» πρόσθεσε στη συνέχεια ο Ρώσος πρόεδρος
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν / Sputnik / Alexander Kazakov / Pool via REUTERS

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες είναι οι διακοπές του ίντερνετ, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να παίρνει θέση και να μιλάει ανοιχτά για τους περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Ειδικότερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα (23.04.2026) ότι οι αναταραχές στις υπηρεσίες παρόχων του ίντερνετ στην Ρωσία ήταν  αναγκαίες για λόγους ασφαλείας, ενώ δήλωσε ότι πρέπει παρόλα αυτά να διασφαλιστεί η λειτουργία σημαντικών υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι αρχές είχαν διακόψει το mobile internet στην Μόσχα για περίπου τρεις εβδομάδες τον περασμένο μήνα ενώ συστηματικά το μπλοκάρουν οπουδήποτε, επικαλούμενες τον κίνδυνο των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) τα οποία το χρησιμοποιούν για να καθοδηγήσουν τις επιθέσεις.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), ο κύριος διάδοχος της σοβιετικής KGB, έχει την αρμοδιότητα για την εσωτερική ασφάλεια.

Η Ρωσία θα υπερασπισθεί τα συμφέροντα της στην Αρκτική, πρόσθσε στη συνέχεια ο Βλαντίμιρ Πούτιν μιλώντας σε κυβερνητική σύσκεψη.

εΟ Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι η Βόρεια Θαλάσσια Διαδρομή – ένα ναυτικό πέρασμα μέσω της Αρκτικής- αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία εν μέσω παγκόσμιων αναταραχών, συμπεριλαμβανομένης της αστάθειας στη Μέση Ανατολή.

