Ο πρώην επικεφαλής Αντιτρομοκρατίας Τζο Κεντ προειδοποιεί: Το Ισραήλ μπορεί να σαμποτάρει την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν

Ο Τζο Κεντ, πρώην διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του τον προηγούμενο μήνα εξαιτίας της αντίθεσής του στον πόλεμο με το Ιράν – προειδοποίησε την Τρίτη (07.04.2026) ότι το Ισραήλ μπορεί να προσπαθήσει να σαμποτάρει την 2 εβδομάδων εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

«Είναι απολύτως απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι οι Ισραηλινοί δεν θα σαμποτάρουν αυτή την 20ήμερη εκεχειρία ή, τελικά, την ειρήνη που προσπαθούμε να πετύχουμε με τους Ιρανούς», δήλωσε ο Κεντ σε βίντεο που ανάρτησε στο X.

Joe Kent issues an emergency message that Israel will attempt to sabotage this ceasefire deal.



He says now is the time to restrain Israel and cut off its military funding to stop it.



He says Israel's word should never be trusted because they are absolute liars.

«Βρισκόμαστε στο χείλος να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, ώστε ελπίζουμε να επαναλειτουργήσει η παγκόσμια τροφοδοσία ενέργειας και το εμπόριο. Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι να κάνουν οι Ισραηλινοί ό,τι έχουν κάνει σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις – να στοχεύουν διαπραγματευτές ή να προκαλούν σειρά επιθέσεων που κλιμακώνουν τη σύγκρουση», πρόσθεσε.

Ο Κεντ τόνισε ότι «για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τους Ισραηλινούς, πρέπει στην πραγματικότητα να αρχίσουμε να αφαιρούμε ορισμένα στοιχεία της στρατιωτικής υποστήριξης που τους παρέχουμε».

«Πρέπει να τους αφαιρέσουμε αρκετά ώστε να μην μπορούν απλώς να προχωρήσουν σε επιθετικές ενέργειες, χρησιμοποιώντας όλες τις στρατιωτικές δυνατότητες που τους παρέχουμε και που έχουν οργανικά για την άμυνα της χώρας τους και όχι για επιθετικές επιχειρήσεις στο εσωτερικό του Ιράν», εξήγησε.

Ο Κεντ χαρακτήρισε «απόλυτα κρίσιμο» αυτό το βήμα από τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ έχει «πολύ κακή ιστορία όσον αφορά τη συμμόρφωση με τέτοιες συμφωνίες».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζο Κεντ κατηγόρησε Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους πως παραπληροφόρησαν τον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή.

Ο Κεντ, που παραιτήθηκε, μιλώντας στην εκπομπή Megyn Kelly Show είπε ότι Ισραηλινοί και Αμερικανοί παράγοντες δημιούργησαν γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ μια «φούσκα πληροφόρησης», αποκλείοντας αντίθετες φωνές και πείθοντάς τον τελικά να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν.