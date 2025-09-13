Κόσμος

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιέν Λεκορνί, αποσύρει την κατάργηση των δύο αργιών

Η κατάργηση των αργιών ήταν ένας από τους λόγους που δεν είχε περάσει ο προϋπολογισμός και βγήκαν οι Γάλλοι στους δρόμους
Σεμπαστιέν Λεκορνί
O Σεμπαστιέν Λεκορνί / Photo / Reuters

«Χείρα φιλίας» προς την αριστερά φαίνεται να προτείνει ο Σεμπαστιέν Λεκορνί, νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, μετά την πτώση του προκατόχου του Φρανσουά Μπαϊρού, που δεν εξασφάλισε την εμπιστοσύνη της Βουλής, λόγω του προσχεδίου προϋπολογισμού.

Σε μία αρκετά δεινή για τη Γαλλία περίοδο, με την οικονομική κατάσταση στη χώρα να βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, τα μέτρα που είχε εξαγγείλει ο τέως πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, για τον προϋπολογισμό τον έριξαν από τη θεσμική του θέση, με αποτέλεσμα ο Σεμπαστιέν Λεκορνί, να κάνει μία μεγάλη προσπάθεια για να διατηρήσει την πολιτική σταθερότητα στη Γαλλία.

Μέρος αυτής της προσπάθειας είναι και το να αποσύρει την κατάργηση των δύο επίσημων αργιών από το σχέδιο του προϋπολογισμού του προκατόχου του για την περικοπή των δημοσιονομικού ελλείμματος και είπε συγκεκριμένα σε online συνέντευξή του στον επαρχιακό Τύπο: «Αποφάσισα να αποσύρω την κατάργηση των δύο αργιών».

Αν και υπήρξε υποχώρηση στο ζήτημα των αργιών, δεν συνέβη το ίδιο και στο «αγκάθι» των συντάξεων, αποκλείοντας το ενδεχόμενο νέας διαβούλευσης, ο Σεμπαστιέν Λεκορνί έδωσε την διαβεβαίωση ότι στηρίζεται στον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους για την ανεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης του προϋπολογισμού 2026

Οταν ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο εισαγωγής φόρου για τις μεγάλες περιουσίες, τον επονομαζόμενο φόρο «Zucman» από το όνομα του οικονομολόγου Gabriel Zucman, όπως ζητά η γαλλική αριστερά, ο πρωθυπουργός δήλωσε έτοιμος να εργαστεί για θέματα φορολογικής δικαιοσύνης. Ωστόσο ζήτησε να δοθεί προσοχή στο επιχειρηματικό κεφάλαιο «διότι αυτό είναι που επιτρέπει την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης στην Γαλλία».

