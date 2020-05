Ο Σερ Ροντ Στιούαρτ εξέφρασε τη γνώμη του για τους ηθοποιούς που θα ήθελε να τον υποδυθούν, αν κάποτε γυριστεί βιογραφική ταινία για τη ζωή και την καριέρα του.

Ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός της ροκ αναφέρθηκε στις πιθανές επιλογές του σε συνέντευξη στην εκπομπή του BBC Radio Two «Steve Wright in the Afternoon».

«Σκεφτόμουν ποιος θα μπορούσε να σε υποδυθεί σε μία ταινία» είπε ο οικοδεσπότης.

«Προφανώς θα μπορούσες να υποδυθείς τον εαυτό σου τώρα, αλλά ποιος θα μπορούσε να σε απεικονίσει σε νεότερη ηλικία; Θα σκεφτόμουν τον Ρις Ίφανς» πρόσθεσε.

Ο τραγουδιστής συμφώνησε με την πρόταση χαρακτηρίζοντας την «πολύ καλή ιδέα».

Ωστόσο πρόσθεσε ότι έχει και έναν άλλον πιθανό ηθοποιό στο μυαλό του, τον γιο του, Άλαστερ Γουάλας Στιούαρτ, τώρα 14 ετών που προσφέρθηκε να τον υποδυθεί σε εφηβική ηλικία.

«Υπάρχει απίστευτη ομοιότητα» πρόσθεσε ο Ροντ Στιούαρτ.

Ταινίες με θέμα τη ζωή καλλιτεχνών πολλαπλασιάζονται τελευταία, με τους Φρέντι Μέρκιουρι των Queen, τη Τζούντι Γκάρλαντ και τον Έλτον Τζον να αποκτούν τη δική τους θέση στη μεγάλη οθόνη.

Ο Στιούαρτ εκφράστηκε θετικά για την ταινία «Bohemian Rhapsody» κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, λέγοντας: «Ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν πολύ καλός. Ήταν ροκ εν ρολ. Θα ήταν δύσκολο να κάνεις κάτι καλύτερο από αυτό».

Ο μουσικός δεν αποκάλυψε συγκεκριμένα σχέδια για μια ταινία με θέμα τη ζωή του, αλλά είπε ότι θα ήθελε να συνεισφέρει στο σενάριο, αν γυριστεί.

«Θα με κολάκευε αν συνέβαινε» πρόσθεσε.

