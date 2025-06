Ο Ρούτε για το μήνυμα σε Τραμπ: Χωρίς αυτόν δεν θα πηγαίναμε σε αύξηση των αμυντικών δαπανών

Ο Μαρκ Ρούτε υπερασπίστηκε το μήνυμα που έστειλε στον Ντόναλντ Τραμπ για τον συγχαρεί για την επέμβασή του στον πόλεμο ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ.

Παράλληλα ο Μαρκ Ρούτε προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής των μελών του ΝΑΤΟ στη Χάγη αναφέρθηκε και στην πίεση που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στους Ευρωπαίους για αύξηση των κονδυλίων για την άμυνα.

Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου του SMS άφησε αιχμές σε χώρες που ξόδευαν μέχρι πρόσφατα κάτω από το 2% του ΑΕΠ τους για εξοπλιστικά:

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, γιατί δεν υπάρχει τίποτα που έπρεπε να παραμείνει μυστικό. Κοιτάξτε, τι υπάρχει μέσα στα μηνύματα που του έστειλα. Όσον αφορά το 2%, η εκπλήρωση του 2%, χωρίς αυτόν (τον Τραμπ) δεν θα είχε συμβεί ποτέ φέτος.

Ας είμαστε ειλικρινείς, στις αρχές του έτους επτά χώρες έλεγαν «καλά, ίσως (γίνει) κάπου το 2031, 2032», όλες αυτές οι επτά – οκτώ χώρες είναι τώρα στο 2%.»

Αναφορικά με τον στόχο που έχει τεθεί ώστε οι αμυντικές δαπάνες των κρατών – μελών του ΝΑΤΟ να πάνε στο 5%, ο Ρούτε ανέφερε: «Όσον αφορά το 5%, πρέπει να το κάνουμε αυτό λόγω των στόχων που έχουμε για τις αμυντικές μας ικανότητες, πρέπει να προστατευτούμε από τους Ρώσους, αλλά η καλή είδηση είναι ότι εξισώνει επίσης τα έξοδα μας εδώ στην Ευρώπη και τον Καναδά με αυτά που πληρώνουν οι ΗΠΑ».

Ο Μαρκ Ρούτε ήταν ιδιαίτερα διαχυτικός στο μήνυμα που έστειλε στον Ντόναλντ Τραμπ, αφού συνεχάρη τον Αμερικανό Πρόεδρο για την αμερικανική επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Επίσης τον αποθεώνει για τις πιέσεις που άσκησε για την αύξηση αμυντικών δαπανών στο ΝΑΤΟ.

«Συγχαρητήρια και σας ευχαριστώ για την αποφασιστική σας δράση στο Ιράν, ήταν κάτι εξαιρετικό που κανένας άλλος δεν τόλμησε να κάνει», αναφέρει ο Μαρκ Ρούτε στο μήνυμα που έστειλε στον Ντόναλντ Τραμπ, όπως φαίνεται από το screenshot που ανέβασε ο Αμερικανός Πρόεδρος στα social media.

Ειδικότερα, το μήνυμα, που ο Τραμπ αποδίδει στον Μαρκ Ρούτε αναφέρει: «Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Ντόναλντ, συγχαρητήρια και σας ευχαριστώ για την αποφασιστική σας δράση στο Ιράν, αυτό που κάνατε ήταν εξαιρετικό και ήταν κάτι που κανείς άλλος δεν τόλμησε να κάνει. Μας κάνετε να νιώθουμε όλοι πιο ασφαλείς.

Just when you thought your jaw couldn’t drop any further… Donald Trump releases a private message sent by NATO Sec General Mark Rutte – with a very big claim, and written, it would seem, in the most Trumpian language (NATO has confirmed to BBC it is genuine). What a world. pic.twitter.com/TZiB7MeLtr