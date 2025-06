Ο Τραμπ έδωσε στεγνά τον Ρούτε – Δημοσιοποίησε μήνυμα που τον συγχαίρει για την επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την άφιξη του Αμερικανού Προέδρου στη Χάγη για την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε νέα ανάρτηση σήμερα (24.06.2025) στο Truth Social, στην οποία δημοσιεύει προσωπικό μήνυμα, όπως ισχυρίζεται του ΓΓ της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε.

Ο Μαρκ Ρούτε είναι ιδιαίτερα διαχυτικός στο μήνυμα που έστειλε στον Ντόναλντ Τραμπ, αφού συγχαίρει τον Αμερικανό Πρόεδρο για την αμερικανική επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Ακόμα, ο Μαρκ Ρούτε επαινεί τον Ντόναλντ Τραμπ για τις πιέσεις που άσκησε για την αύξηση αμυντικών δαπανών στο ΝΑΤΟ.

Just when you thought your jaw couldn’t drop any further… Donald Trump releases a private message sent by NATO Sec General Mark Rutte – with a very big claim, and written, it would seem, in the most Trumpian language (NATO has confirmed to BBC it is genuine). What a world. pic.twitter.com/TZiB7MeLtr