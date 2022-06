Σοκ έχει προκαλέσει ο σεισμός των 5,9 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν, με τους νεκρούς να είναι εκατοντάδες και τους τραυματίες επίσης.

Ο σεισμός των 5,9 Ρίχτερ σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής είχε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα, και έγινε αισθητός όχι μόνο στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, αλλά ακόμα και σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 χιλιομέτρων, μέχρι δηλαδή στην Ινδία!

Οι μέχρι τώρα αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 255 νεκρούς, ωστόσο πτώματα ξεθάβονται διαρκώς κάτω από τα συντρίμμια.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο περίπου 44 χιλιόμετρα από την πόλη Χοστ (πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας), στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν.

અફઘાનિસ્તાનમાં ભૂકંપના આંચકા

6.1ની નોંધાઈ તીવ્રતા

Prayers for the people #Afghanistan where a 6.1 Richter #earthquake in #Paktika province has killed at least 200 people. Such a big natural disaster in a country reeling under extreme poverty will only make the situation worse. pic.twitter.com/2zj0tViv8A